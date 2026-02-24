Ángelo Alfaro es designado como nuevo ministro de Energía y Minas [PERFIL]

Uno de sus cargos más recientes en la administración de empresas estatales fue la gerencia general de Electro Oriente S.A., posición para la cual fue designado por el directorio de dicha entidad en mayo de 2017.

En el marco de la conformación del gabinete liderado por la economista Denisse Miralles Miralles, el presidente José María Balcázar ha designado al ingeniero Ángelo Victorino Alfaro Lombardi como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Alfaro Lombardi se incorpora a la gestión pública con una trayectoria técnica centrada en el sector eléctrico y la dirección de empresas energéticas.

Esta es su formación y especialización técnica

Alfaro Lombardi es ingeniero electricista de profesión. Su formación académica incluye estudios de postgrado en Administración y Finanzas realizados en ESAN y en la Universidad Católica (CENTRUM), además de una especialización en Gestión de Activos.

Hacia el año 2017, el ahora ministro ya registraba 35 años de experiencia profesional en el sector energético, habiendo desempeñado funciones técnicas, jefaturas y gerencias tanto en el ámbito público como en el privado.

Trayectoria en la gestión de servicios eléctricos

Antes de su llegada al MINEM, uno de sus cargos más recientes en la administración de empresas estatales fue la gerencia general de Electro Oriente S.A., posición para la cual fue designado por el directorio de dicha entidad en mayo de 2017. En esa capacidad, tuvo bajo su responsabilidad la gestión operativa de una de las áreas de concesión más extensas del país, que abarca las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca.

Su experiencia en el rubro comprende diversas áreas críticas de la cadena de valor energética:

Generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

de energía eléctrica. Estrategias para la reducción de pérdidas en el sistema.

en el sistema. Gestión y ejecución de proyectos de inversión pública.

Durante su paso por la actividad gerencial, Alfaro ha manifestado un enfoque basado en la optimización de servicios mediante la aplicación de estándares internacionales y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar indicadores empresariales. Su perfil técnico se suma ahora al equipo de gobierno de Balcázar para dirigir una de las carteras estratégicas para la inversión y el desarrollo de infraestructura en el país.