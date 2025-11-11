ANGR: Regiones superan el 76 % de ejecución de inversión y piden no reducir fondos en el Presupuesto 2026

Koki Noriega, gobernador regional de Áncash y presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y sostuvo que el promedio de gasto de inversión de las regiones supera el 76 %, muy por encima del Gobierno Central. Lo que piden es replicar la asignación de 2025, estimada en S/ 251,800 millones.

Noriega subrayó que las regiones han mostrado una eficiencia superior en la ejecución de recursos comparada con otros niveles de gobierno: "El promedio gasto de inversión de las regiones, el promedio supera 76 %". En contraste, el gobernador indicó que "el gobierno central de todos los ministerios no supera ni 42 % [y] los municipios no llegan 40 %".

Debido a esta alta capacidad de gasto, la ANGR ha formalizado una exigencia para el próximo año fiscal: "Pedimos que en 2026 sea igual el presupuesto 2025, que no se reduzca", declaró Noriega.

El líder de la ANGR también resaltó la gobernabilidad mantenida en este periodo: "Si comparamos los datos estadísticos de los años anteriores, ¿cuántos gobernadores a estas alturas ya no estaban en el cargo por actos de corrupción? En este caso de la generación del 2023 a 2026, excepto un gobernador que renunció para postular la presidencia, los 24 hemos dado la gobernanza y la gobernabilidad en el Perú".

Las condiciones en el Presupuesto 2026

El proyecto de presupuesto nacional del Perú para 2026 presentado por el Gobierno, es de S/ 257,562 millones; sin embargo, los gobernadores regionales, liderados por el presidente de la ANGR, Koki Noriega, piden que no se reduzca la asignación que les corresponde.

Como se sabe, uno de los ejes fundamentales del Presupuesto 2026 es la distribución de recursos a nivel subnacional. El 61 % del proyecto se destinará directamente a gobiernos regionales y locales.

No obstante, la ministra Miralles enfatizó que esta descentralización vendrá acompañada de mecanismos de control y seguimiento para garantizar la efectividad del gasto: "Es una descentralización del presupuesto, pero con metas".

Según la funcionaria, se han establecido "ciertas reglas para que se garantice entrega de hitos [...] contrastables para evitar que este presupuesto sea digamos usado a liberalidad por estas entidades".