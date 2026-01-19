ANIN: Contraloría detecta perjuicio de casi S/ 15 millones en obra de defensas ribereñas en La Libertad

La Contraloría General de la República reveló irregularidades en la ejecución del proyecto de defensas ribereñas de la quebrada San Carlos, en la región La Libertad. Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 25665-2025-CG/MPROY-AC, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) registra un perjuicio económico de S/ 14,887,624, identificándose a nueve funcionarios y servidores públicos como presuntos responsables de estos hechos.

El proyecto, que forma parte del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), cuenta con una inversión actualizada a noviembre de 2025 que supera los S/ 375 millones. Sin embargo, la auditoría —que abarcó el periodo entre abril de 2021 y junio de 2025— detectó que se tomaron decisiones "sin sustento técnico ni contractual" en diversas etapas del contrato de ingeniería y construcción NEC3 Opción F.

Penalidades no aplicadas y diseños defectuosos

Uno de los hallazgos principales señala que la gerencia del proyecto aceptó acuerdos con el contratista que permitieron reconocer 245 días adicionales para la entrega del diseño final. Esta acción resultó en la "inaplicación de penalidades por S/ 2,956,047" por incumplimientos contractuales, afectando directamente las arcas de la entidad.

Asimismo, se detectó una gestión deficiente en el denominado Evento Compensable n.° 50 (EC50). De acuerdo con las fuentes, el contratista entregó un diseño que no identificó adecuadamente las interferencias en predios de una empresa agroindustrial. A pesar de que estas interferencias eran previsibles, los gerentes de proyecto de la ANIN aceptaron el evento bajo la causal de “condición física inesperada”, lo que derivó en un monto adicional de S/ 6,806,169.

Sobre este punto, la Contraloría sostiene que: "El contratista también omitió considerar la opción de diseño por tramos o secciones en función al riesgo de disponibilidad del terreno y no emitió oportunamente una alerta temprana sobre las restricciones de acceso".

Incremento de costos y gastos indebidos

La situación se agrava con la modificación del subcontrato para el canal Conducción Galindo (Paquete 4B). La reducción del alcance del proyecto, realizada sin sustento, provocó un incremento del costo de ejecución de más de S/ 101 millones mediante nuevas subcontrataciones y retrasos de al menos nueve meses.

Adicionalmente, se identificó el pago indebido de S/ 5,125,407 por concepto de gastos generales que el subcontratista nunca llegó a realizar. Según las fuentes, se tramitaron cambios sustanciales para corregir defectos que eran "responsabilidad exclusiva del contratista", lo que ha generado el riesgo de reconocer incrementos adicionales por más de S/ 40 millones alegando condiciones derivadas de un diseño defectuoso.

Funcionarios bajo la lupa

Como resultado de estas acciones, la Contraloría ha determinado responsabilidades en nueve funcionarios y servidores de la ANIN. El desglose de las responsabilidades es el siguiente:

Ocho enfrentan responsabilidad administrativa.

enfrentan responsabilidad administrativa. Tres están sujetos al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría.

están sujetos al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría. Tres enfrentan posibles cargos penales.

enfrentan posibles cargos penales. Dos han sido señalados con responsabilidad civil.

Este informe subraya una "grave negligencia" por parte de los gerentes de proyecto al validar cotizaciones y eventos sin considerar las obligaciones contractuales vigentes, vulnerando los principios de eficiencia y economía en la gestión pública.