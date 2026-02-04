Regreso a clases: cinco consejos para cuidar el bolsillo

A puertas del inicio del año escolar 2026, una buena planificación financiera es clave para ordenar los gastos y evitar deudas innecesarias.

A pocas semanas del inicio del año escolar, muchas familias peruanas ya se alistan para afrontar gastos importantes como matrículas, pensiones, útiles y uniformes. En esta temporada, es común recurrir a préstamos, por lo que una buena organización es clave para evitar el sobreendeudamiento.

Según cifras de la Cámara de Comercio de Lima el costo de una canasta escolar básica se sitúa alrededor de los S/ 600, incluyendo útiles esenciales, uniformes y calzado. Si se incorporan libros y dispositivos tecnológicos como tablets, el monto podría duplicarse y alcanzar los S/ 1,200.

Para cuidar mejor el bolsillo y usar el dinero de forma inteligente, el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta brindó cinco consejos básicos:

1. Haz una lista de todos los gastos y priorízalos

Anota con detalle todos los pagos que debes realizar y ordénalos según su importancia. Empieza por los gastos más urgentes, como matrícula, pensiones, textos escolares y uniformes. Deja para el final aquellos artículos que puedas reutilizar, como mochilas, loncheras o algunos útiles.

Esto te ayudará a no gastar primero en lo menos necesario.

2. Respeta el dinero que pediste prestado

Si solicitaste un préstamo para los gastos escolares, úsalo solo para ese fin. Destinar ese dinero a otros gastos, como celebraciones o reparaciones, puede hacer que luego no te alcance y tengas que recurrir a créditos de última hora, que suelen ser más caros.

3. Busca las mejores opciones con anticipación

Aunque algunos pagos no se pueden evitar, como matrículas y pensiones, sí es posible ahorrar en uniformes y útiles escolares. Comparar precios con tiempo permite encontrar mejores ofertas sin sacrificar calidad. Ahorrar, incluso cuando tienes el dinero, siempre es una buena decisión.

4. Organízate con otros padres y compra en grupo

Coordinar compras con otros padres de familia puede ayudarte a obtener descuentos por volumen. Incluso pueden dividirse las compras: un grupo se encarga de los uniformes, otro de los libros y otro de los útiles escolares, accediendo a precios al por mayor.

5. Compra solo lo que realmente necesitas

Evita las compras impulsivas. Adquirir productos “por si acaso” o en exceso puede desordenar tu presupuesto. Comprar de forma consciente y necesaria es clave para mantener unas finanzas saludables.