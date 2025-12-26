Año nuevo 2026: peruanos gastarían S/ 539 en viajes al interior del país

La permanencia promedio de los viajeros por Año Nuevo sería de cuatro noches, favorecida por el feriado del 1 de enero y su cercanía con el fin de semana, lo que incentiva viajes cortos dentro del país.

Las fiestas de fin de año son siempre una oportunidad para viajar por el Perú. Según proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el marco de las celebraciones por Año Nuevo 2026, los turistas nacionales realizarían un gasto promedio de S/ 539, con una permanencia estimada de cuatro noches.

De hecho, el 62 % del total de viajes internos se realizaría durante las celebraciones de Fin de Año, concentrando el mayor movimiento turístico del periodo.

Durante el feriado, Lima Metropolitana representaría el 54.1% de los viajes internos, frente al 45.9% de las regiones, lo que reflejaría una mayor movilidad por parte de los residentes de la capital.

¿Cuáles son los destinos preferidos para celebrar Año Nuevo?

Durante el feriado por Año Nuevo, los destinos más visitados serían Lima (17.3 %), Arequipa (14.1 %), Ica (9.6 %), Áncash (7.7 %), Cusco (7 %), Lambayeque (6 %), La Libertad (5.3 %), Piura (5 %), Ucayali (3.9 %) y Ayacucho (3.7 %), entre otros.

La principal motivación para viajar en estas fechas seguiría siendo la visita a familiares y amigos (70.6 %). Sin embargo, se observaría un incremento de los viajes por motivos recreativos (27.5 %), especialmente entre los residentes de Lima Metropolitana, donde esta cifra alcanzaría el 32.4 %, frente al 21.8 % en otras ciudades.

La elección del destino estaría influenciada principalmente por el buen clima (53.5 %), la presencia de familiares o el deseo de regresar a lugares conocidos (38.3 %) y la proximidad del destino (34.1 %).

Transporte, alojamiento y formas de viaje por Año Nuevo

En cuanto al transporte, el 65.3 % utilizaría transporte interprovincial, el 15.6 % viajaría en vehículo propio, el 9.1 % lo haría en avión y el 10 % optaría por otros medios.

Respecto al alojamiento, el 80.1 % se quedaría en casas de familiares o amigos, seguido de hostales (7.5 %) y hoteles de 1 o 2 estrellas (6.5 %).

Sobre la composición del grupo de viaje, predominarían los viajes en familia directa (37.6 %), aunque también habría un porcentaje relevante de viajes individuales (20.4 %) y en pareja (20.1 %). Asimismo, el 97.9 % organizaría su viaje por cuenta propia, mientras que solo el 2.1% adquiriría paquetes turísticos.

En términos generales, el Mincetur proyecta que los feriados de Navidad y Año Nuevo movilizarían a 2.1 millones de turistas nacionales, generando un impacto económico aproximado de $ 294 millones.

Cabe resaltar que el Estado peruano declaró como días no laborables para el sector público el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero, sumados a los fines de semana del 27 y 28 de diciembre, y del 3 y 4 de enero.