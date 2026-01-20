APDAYC apunta a recaudar S/ 130 millones impulsada por streaming y conciertos este 2026: ¿Cómo se mueve la industria musical?

La industria musical peruana atraviesa un momento de crecimiento financiero sostenido, impulsado por el consumo digital y los eventos masivos. Rubén Ugarteche, director general de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), se presentó en Economía Para Todos por RPP y dio a conocer el panorama económico de la institución, resaltando que la recaudación de derechos de autor se ha convertido en un termómetro clave de la economía cultural del país.

Según Ugarteche, la gestión de APDAYC ha logrado cifras récord: "Hemos cerrado el 2025 con una recaudación de aproximadamente S/ 122 millones, y este año esperamos cerrar con S/ 130 millones", afirmó el directivo.

Este incremento no solo responde a un mayor volumen de eventos, sino también a una estrategia interna de optimización presupuestaria, pues Ugarteche subrayó que la meta es seguir "siempre reduciendo el gasto de gestión... no solamente hay que recaudar más, sino ser más eficiente en la misma".

El auge de lo digital y los megaconciertos

Uno de los pilares de este crecimiento es la transición hacia el consumo de música vía streaming. Actualmente, las plataformas como Spotify ya representan prácticamente un tercio de la recaudación total de la asociación.

En cuanto a los espectáculos en vivo, Ugarteche explicó cómo funciona el flujo económico en eventos de gran magnitud, como los de artistas internacionales. En un megaconcierto, aproximadamente el 5 % de la taquilla se destina al pago de derechos de autor. Estos montos suelen remesarse al extranjero para pagar a los autores originales; por ejemplo, en el caso de artistas cuyos repertorios pertenecen a la sociedad PRS de Inglaterra, APDAYC realiza la remesa dentro del mes de recaudación, aplicando los descuentos tributarios correspondientes.

Asimismo, el director de APDAYC resaltó la importancia de la infraestructura para el dinamismo musical del Perú. Mencionó la necesidad de contar con recintos con capacidad superior a las 10,000 personas que posean una insonorización total, citando como ejemplo la iniciativa privada de la Arena de Lima en San Miguel.

Ugarteche señaló que este tipo de proyectos son vitales, especialmente considerando que espacios como el Jockey Club han dejado de albergar eventos debido a problemas de ruido con el entorno.

Propuestas para dinamizar la economía cultural

A pesar de las cifras positivas, la actividad económica se ve amenazada por el clima de inseguridad y extorsión que afecta a centenares de orquestas nacionales. Ante esto, Ugarteche planteó que el Estado debe cumplir con su deber de promover la cultura mediante incentivos fiscales.

Entre sus propuestas económicas más destacadas figuran: