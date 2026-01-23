El taxi-moto camuflado en apps de delivery: ASPEC revela data y cómo opera este transporte ilegal

Un estudio elaborado por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), junto a Ipsos y el Observatorio de Plataformas Digitales, evidenció una de las prácticas más riesgosas y extendidas en la movilidad urbana actual: el transporte de pasajeros en motocicletas lineales, conocido como "taxi-moto".

Pese a estar prohibido por la normativa peruana, el servicio se ha normalizado con el uso aplicativos de delivery o paquetería, exponiendo a los usuarios a accidentes sin ningún tipo de cobertura legal o de seguros.

La investigación, que incluyó un trabajo de campo bajo la modalidad de "cliente incógnito", detectó que un 10 % de los conductores de aplicaciones de reparto aceptaron trasladar pasajeros en sus motocicletas tras recibir insistencia por parte del usuario. En casos específicos, los conductores incluso ofrecieron cascos adicionales o pactaron cobros extra fuera de la plataforma para concretar el traslado.

Un riesgo "estructural" y sin responsables

El transporte en motocicleta es considerado por los expertos como intrínsecamente riesgoso debido a la falta de carrocería y la alta exposición a accidentes fatales, riesgos que no son mitigables mediante políticas internas. Además, el estudio destaca que estos viajes carecen de seguros adecuados, ya que las aseguradoras suelen rechazar la cobertura de accidentes cuando un vehículo de uso particular se emplea para fines remunerados de transporte.

La Lic. Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas Digitales, advirtió que el riesgo al consumidor es estructural y alcanza su máxima expresión en esta modalidad.

"Esta ausencia de normatividad lo que hace es propiciar y normalizar... si yo pido una taxi-moto, tengo un accidente y pierdo una pierna, ¿a quién le voy a reclamar si es un servicio ilegal?", cuestionó y denunció además que en redes sociales como TikTok circulan incluso manuales sobre cómo solicitar estos servicios prohibidos.

Llamado a la acción: Bloqueo y Registro Nacional

Ante este escenario, las instituciones exigen al Gobierno medidas inmediatas para frenar la proliferación del taxi-moto. Entre las propuestas destacan:

Registro nacional de aplicativos: Obligar a las plataformas a domiciliarse legalmente en el país y registrar a todos sus conductores ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones .

Obligar a las plataformas a domiciliarse legalmente en el país y registrar a todos sus conductores ante el . Fiscalización y bloqueo: Aplicar el Decreto Supremo 035-2019-MTC, para evitar la promoción del transporte en vehículos menores de categoría L (motocicletas).

Aplicar el Decreto Supremo 035-2019-MTC, para evitar la promoción del transporte en vehículos menores de categoría L (motocicletas). Sanciones disuasivas: Implementar un régimen escalonado de multas y la suspensión de operaciones para evitar la tolerancia de estos servicios ilegales.

Alejandra Dinegro concluyó que no es necesario un debate legislativo extenso, ya que la intermediación digital puede regularse como un servicio complementario dentro de la Ley General de Transporte vigente: “Las autoridades tienen en su mano poder hacer el cambio y el estudio les da esa herramienta técnica”.