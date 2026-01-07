APRA: El plan de Enrique Valderrama para la reactivación económica, el futuro del Reinfo y Petroperú

El candidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama, presentó las líneas de lo que denomina un "plan de reactivación económica popular", con el cual proyecta la creación de 3.5 millones de puestos de trabajo en los próximos cinco años.

Una solución para Petroperú

Respecto a la crisis de la petrolera estatal, el partido político se opone a la fragmentación de la empresa que propone el actual gobierno. Además, advierten que subdividir la entidad para concesionar solo las unidades rentables dejaría al Estado con las pérdidas de las áreas menos productivas.

"La solución tiene que ser integral, tiene que haber una solución completa del problema de Petroperú. Hay varios esquemas de salida: la concesión de la empresa, la gestión de privados o el traslado a los trabajadores, sin necesidad de hablar de una privatización", se expuso durante la conferencia de prensa.

Reforma tributaria, apoyo a las MYPE y postura ante el Reinfo

Como parte de una visión "holística" de la economía, el equipo de Valderrama ha señalado que la reactivación de las micro y pequeñas empresas no solo depende de la productividad, sino también de abordar temas tributarios y laborales de manera integral.

Jorge Villasante, vocero del equipo técnico, explicó que se busca reducir la alta tasa de "mortalidad" de estas empresas a través del programa Crecemype, el cual contará con un fondo de garantía estatal de S/ 5,000 millones para facilitar el acceso al crédito formal y reducir las tasas de interés.

Además, en el sector minero, la propuesta incluye incentivos tributarios y administrativos, como la exoneración en pagos de vigencia y penalidades para los concesionarios que firmen contratos de explotación con mineros informales.

Con respecto al Reinfo, se espera sustituir este sistema, al que califican de "perverso", por un programa de reordenamiento técnico para formalizar a más de 31,000 mineros.

Energía barata e impulso industrial

La propuesta económica contempla un "nuevo impulso industrializador" basado en la reducción de costos operativos. Para ello, el APRA propone la construcción de seis plantas hidroeléctricas en la vertiente oriental de la cordillera. Según se mencionó en la conferencia de prensa, este proyecto permitiría multiplicar por 2.5 la generación hidroeléctrica actual y reducir el costo de la energía en casi un 50 % para hogares y empresas.

Con este ahorro energético, la industria peruana sería competitiva a nivel mundial, permitiendo el desarrollo de sectores de alta tecnología, como el ensamblaje de vehículos eléctricos y la petroquímica.

Infraestructura y la "Revolución agraria"

En materia de conectividad, el APRA propone replicar la experiencia de la Línea 1 del Metro en ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y Piura. Específicamente para Lima, plantean el desarrollo de las Líneas 3 y 4 del Metro en un plazo de cinco años.

Por otro lado, el plan contempla una "revolución agraria" liderada por Víctor Vázquez Villanueva, que busca incorporar 5 millones de hectáreas agrícolas, cerrar la brecha de titulación y garantizar el acceso al financiamiento formal para los 2.3 millones de agricultores.

Postura internacional, seguridad y vivienda

En el plano internacional, el APRA invocó la "doctrina de la Torre" para tratar con el capital extranjero de cualquier procedencia, mencionando la intención de concretar tratados comerciales con potencias emergentes como la India e Indonesia. Sobre la crisis en Venezuela, señalan que la salida debe ser un proceso auténticamente democrático liderado por Edmundo González.

Finalmente, en el área social, se propone un shock de vivienda de interés social con la meta de edificar 450,000 viviendas para sectores vulnerables y jóvenes de entre 18 y 25 años. En seguridad, además de la protección a candidatos, insistió en el incremento de la "propina" de los soldados al nivel de un sueldo mínimo para fortalecer la presencia del Estado en las calles.