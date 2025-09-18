Últimas Noticias
Apucorp apunta a la bolsa para 2029 y prepara expansión con nuevos centros comerciales

El legado de Guido del Castillo impulsa la nueva etapa de Apucorp
El legado de Guido del Castillo impulsa la nueva etapa de Apucorp | Fuente: RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Apucorp, holding nacido de “El Set” de Guido del Castillo, presentó en RPP su plan estratégico: fortalecer gobernanza y sostenibilidad para una futura salida a bolsa. Además, proyecta crecer en retail, inmobiliario, salud e infraestructura, diversificando su portafolio y consolidando su expansión.

Carlos Tejada, CEO de Apucorp, se presentó en Negocios 360 por RPP y dio a conocer la hoja de ruta del nuevo grupo económico nacido en mayo del holding "El Set", fundado por el empresario minero Guido del Castillo. Con un plan estratégico a mediano plazo, la corporación tiene como meta principal consolidar su gobernanza y sostenibilidad para una eventual salida a la bolsa de valores.

El anuncio más importante es el plan de Apucorp para estar preparado para cotizar en el mercado de valores. Este es el pilar de su estrategia de crecimiento a futuro.

"Lo que queremos es realmente que podamos introducir los mejores criterios de gobernanza que nos permitan estar listos a fin del 29 para poder seguir creciendo ya listando en bolsa o estar listo para listar en bolsa", afirmó Tejada.

Según el ejecutivo, alcanzar este hito permitirá al grupo determinar el mejor mecanismo para financiar su expansión, ya sea a través de la emisión de acciones, bonos o préstamos bancarios. Para lograrlo, la compañía está trabajando con consultoras como Apoyo Consultoría en la elaboración de su plan estratégico.

Expansión en el sector retail e inmobiliario

Otro de los grandes anuncios es la expansión de su modelo de centros comerciales. Tras el éxito del mall KM40, inaugurado en diciembre pasado en sociedad con la familia del futbolista Jefferson Farfán, Apucorp ya tiene en la mira nuevos proyectos.

"Estamos viendo también la posibilidad de hacer desarrollos de este tipo también dentro de Lima o en los alrededores de Lima", confirmó el CEO. Aunque no especificó las ubicaciones exactas, señaló que exploran zonas tanto dentro de la capital como en la periferia, con el objetivo de "acercar un poco los servicios a poblaciones que no lo tienen". Esta iniciativa es impulsada por Rilo, la empresa de desarrollo y gestión inmobiliaria del grupo.

Diversificación en salud e infraestructura

La estrategia de Apucorp no se limita a su núcleo minero, que se verá fortalecido con el inicio de operaciones del proyecto minero Crespo a finales de este año. El grupo ha realizado movidas estratégicas en otros sectores clave:

  • Salud: Este año, el grupo adquirió una participación mayoritaria en la Clínica Cayetano Heredia. Tejada explicó que esta inversión responde a una visión de desarrollo social: "ver cómo se cierran la brecha de salud, cómo podemos contribuir".
  • Construcción e Infraestructura: A través de su empresa Semprotec, una metalmecánica de gran capacidad, el grupo ha participado en obras de alto perfil como la construcción del techo del aeropuerto Jorge Chávez y ahora trabaja en el del aeropuerto de Chincheros. Asimismo, su constructora A Hani está desarrollando proyectos de infraestructura pública, como defensas ribereñas.

Esta diversificación, impulsada por un directorio comprometido y el legado de Guido del Castillo, busca alinear la capacidad técnica de sus 15 empresas para "contribuir en el cierre de brechas de infraestructura de nuestro país".

Tags
Apucorp Negocios 360 bolsa de valores inmobiliaria salud infraestructura

