¡Libres de aranceles! EE. UU. exonera 79 productos peruanos: ¿Qué exportaciones se impulsarán?

La Asociación de Exportadores (ADEX) saludó Orden Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos que modifica el alcance del arancel recíproco aplicado a determinados productos agrícolas. Esta disposición, emitida el viernes 14 de noviembre, excluye de su aplicación a un conjunto de subpartidas relevantes para el Perú.

Según el análisis realizado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX), la nueva medida elimina la aplicación del arancel recíproco a 237 subpartidas agrícolas del Sistema Armonizado estadounidense (HTSUS a ocho dígitos).

De ese universo, 79 subpartidas corresponden específicamente a productos que el Perú exporta a EE. UU.. Estas exportaciones representaron, solo en 2024, un valor de poco más de $ 1,126 millones, equivalente al 11.7 % del total de los envíos nacionales (que ascienden a $ 9,605,000) dirigidos al país del norte.

Los productos peruanos beneficiados

El gremio exportador destacó que la medida impacta favorablemente en productos agrícolas emblemáticos peruanos. El top 5 de las partidas excluidas concentra el 72 % del valor total afectado positivamente.

Entre los productos que ahora gozan de mejores condiciones de acceso, destacan:

Café sin tostar, sin descafeinar.

Paltas frescas o secas (aguacates).

Manteca, grasa y aceite de cacao.

Mangos y mangostanes frescos.

Jengibre, sin triturar ni moler.

Además de frutas y verduras, la lista publicada por el Gobierno estadounidense abarca productos pecuarios, insumos de panadería, jugos y ciertos productos químicos-fertilizantes pertenecientes a los capítulos 31 y 33 del Sistema Armonizado.

César Tello Ramírez, presidente de ADEX, resaltó que la decisión estadounidense representa un avance fundamental en las relaciones comerciales y el acceso al principal mercado para las exportaciones peruanas no tradicionales.

"Esta decisión constituye un paso importante en la mejora de las condiciones de acceso. Facilita el comercio y refuerza la predictibilidad en el acceso de los productos peruanos al mercado estadounidense, el principal destino de nuestras exportaciones no tradicionales, que son las que impulsan la mayor cantidad de puestos de trabajo", sostuvo.

A pesar de esta victoria arancelaria para el sector agrícola, ADEX invocó al Ejecutivo peruano a continuar gestionando la eliminación de los aranceles recíprocos en otras partidas. Específicamente, se mencionó la cadena textil-confecciones, cuyos productos podrían encontrarse en desventaja frente a países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, que actualmente están en fase de negociaciones bilaterales con EE. UU..