Aranwa Hotels Resorts & Spas aterriza en Costa Rica con su primer hotel internacional: la inversión y las metas de crecimiento

La cadena peruana Aranwa Hotels Resorts & Spas ha dado el salto al mercado internacional eligiendo a Costa Rica como su primer destino fuera de nuestras fronteras. El proyecto, ubicado en la zona de Sarapiquí, representa una apuesta estratégica por un mercado con una demanda turística estructuralmente sólida y proyecciones de crecimiento de hasta el 8 % para los próximos años.

El porqué de Sarapiquí: Cultura y Naturaleza

Según explicó Gabriel Álvarez, dueño de la cadena de hoteles Aranwa, a RPP la elección de este destino no fue casual. El nombre de la cadena, que en quechua significa "leyenda", guía la búsqueda de lugares con una fuerte carga de narrativa y cultura.

"Estamos en búsqueda de destinos que tengan bastante storytelling, bastante cultura, bastante trabajo con el medio ambiente también similar a los que tenemos en Perú", señaló Álvarez, destacando que Sarapiquí combina ecoturismo, avistamiento de aves y una cultura milenaria.

Además del valor cultural, el mercado costarricense ofrece similitudes clave con la operación peruana. Más del 80 % de sus visitantes son turistas internacionales de ocio un perfil idéntico al que recibe la cadena en Cusco, el Valle Sagrado y el Colca. Asimismo, el hecho de que Costa Rica sea una "zona azul" del mundo (reconocida por la longevidad de su población) encaja con el enfoque de wellness y bienestar que caracteriza a Aranwa.

Detalles de la inversión y rentabilidad

La inversión total para este desembarque internacional asciende a $ 4.5 millones, cifra que contempla tanto la adquisición como el acondicionamiento y mejora del inmueble hotelero. La empresa proyecta recuperar este capital en un plazo de 6 a 7 años.

Para alcanzar este objetivo, Álvarez estima un crecimiento agresivo del 40 % durante el primer año, para luego estabilizarse en un ritmo de entre 8 % y 9 % anual. En términos de peso financiero para el grupo, se espera que Costa Rica represente inicialmente el 10 % de los ingresos totales, para luego consolidarse en un 15 %.

Futuros proyectos y compromiso con el Perú

A pesar de esta expansión, la cadena mantiene un fuerte compromiso de inversión en territorio nacional. Álvarez reveló que cuentan con un pipeline de proyectos de aproximadamente $ 25 millones en el país, que incluye:

Hoteles boutique en Arequipa y Barranco .

. Hoteles de corte corporativo en Surco (El Polo) y Chancay.

Respecto a la actual incertidumbre política en Perú, el directivo se mostró optimista, señalando que los ejecutivos ya han factorizado esta situación en sus decisiones.

"Tenemos un compromiso importante con el Perú de inversiones y vamos a seguir adelante con ello", puntualizó, subrayando la importancia de mantener la independencia de instituciones como el Banco Central de Reserva.

Finalmente, la cadena no descarta ampliar su presencia en Costa Rica. El hotel actual cuenta con 40 habitaciones, pero existe la capacidad de construir 20 habitaciones adicionales conforme evolucione la demanda en el nuevo destino centroamericano.