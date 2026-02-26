Emergencia en Arequipa: Reconstrucción de cada vivienda afectada costaría S/ 40,000, estima CAPECO

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) presentó un balance crítico sobre el impacto de las lluvias, huaicos y deslizamientos que azotan la región Arequipa. Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 98, los directivos del gremio señalaron que la magnitud del desastre revela una profunda crisis de gestión y falta de prevención en el sur del país.

El impacto humano y material de la emergencia es severo. Según los datos consolidados hasta el 25 de febrero de 2026, el saldo trágico registra al menos siete fallecidos y más de 4,200 personas afectadas directamente por el ingreso de torrenteras.

En cuanto a la infraestructura habitacional, las cifras reportadas por CAPECO detallan:

1,300 viviendas inundadas.

44 viviendas declaradas totalmente inhabitables.

Más de 670 viviendas en estado crítico o con colapso estructural parcial.

56 km de caminos vecinales destruidos, afectando la conectividad en distritos neurálgicos como Vítor y provincias como Caylloma y Castilla.

El alto costo de la reconstrucción

Uno de los puntos abordados en la conferencia fue el presupuesto necesario para que las familias recuperen sus hogares. Guido Valdivia, vicepresidente Ejecutivo de CAPECO, precisó a RPP que la ayuda estatal inicial es insuficiente.

“Una solución de construcción en sitio propio de un módulo de 35 m² puede estar costando 40,000 soles. El bono de 500 soles que el gobierno inicialmente ha destinado no ayuda en nada frente a familias que tienen que empezar de cero tras días de inundación con lodo y agua”, afirmó.

Incluso en zonas de clase media como Yanahuara, Caima y la urbanización Chayapampa, el daño ha sido transversal, con aguas que cubrieron vehículos e inundaron sótanos por completo, lo que requerirá inversiones significativas para la rehabilitación estructural.

Incapacidad de gestión: El dinero que no se usó

Tanto Valdivia como Julio Cáceres, director de CAPECO Arequipa, coincidieron en que la crisis de la región no se debe a la falta de dinero, sino a la incapacidad técnica de las autoridades locales. En 2025, los municipios de Arequipa solo lograron ejecutar el 53.5 % de su presupuesto de inversión, lo que significa que más de S/ 4,000 millones fueron devueltos al Estado sin ser utilizados en obras de prevención como drenajes o muros de contención.

“Lo que padece una ciudad como Arequipa es la desgracia de la imprevisión, de la indolencia y también de la inmoralidad. El problema no es de recursos, sino de eficiencia”, indicó Guido Valdivia.

Propuestas urgentes para la región

Frente a un posible Fenómeno El Niño más severo, CAPECO instó a las autoridades a:

Profesionalizar las gerencias de obras en los gobiernos regionales y locales. Actualizar el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) para definir zonas no mitigables y fajas marginales. Implementar mecanismos de Obras por Impuestos para acelerar la construcción de drenajes pluviales integrales.

Cáceres concluyó que las inundaciones en la Ciudad Blanca son, en esencia, "un problema de ingeniería y de planificación más que un fenómeno climático incontrolable".