Arequipa, Huancavelica y Áncash lideran adjudicaciones de Obras por Impuestos en enero: ¿Cuál es la proyección para este 2026?

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) comenzó el 2026 con un impulso fuera de Lima, concentrando sus adjudicaciones de enero en regiones del sur y centro del país. Al cierre del primer mes del año, se registraron 42 intervenciones por S/ 681 millones, según informó ProInversión, uno de los mejores inicios del programa en los últimos años.

El monto adjudicado en enero no solo multiplica por siete el resultado del mismo mes de 2025, sino que permitió alcanzar el 88 % de la meta mínima trimestral, confirmando un ritmo acelerado en la ejecución de inversión pública con participación privada y una descentralización territorial del mecanismo.

Entre los proyectos más emblemáticos está el COAR Arequipa, ubicado en Majes, con una inversión aproximada de S/ 107 millones. Este colegio beneficiará a 300 estudiantes y se convierte en el séptimo Colegio de Alto Rendimiento ejecutado mediante OxI a nivel nacional, consolidando a Arequipa como una de las regiones con mayor apuesta por infraestructura educativa especializada.

En la sierra central, el Gobierno Regional de Huancavelica concentra una de las mayores adjudicaciones del mes, con S/ 116 millones destinados a la mejora de sus servicios operativos institucionales. La intervención apunta a fortalecer la capacidad de gestión regional, un componente clave para acelerar proyectos y mejorar la provisión de servicios públicos en una de las regiones con mayores brechas históricas.

El avance regional también se refleja en la costa norte y sur. En Chimbote (Áncash), se adjudicaron S/ 57 millones para proyectos de limpieza pública, mientras que en Ilabaya (Tacna) se destinan S/ 44 millones a la mejora de servicios de salud básicos, ampliando el alcance del mecanismo hacia sectores urbanos y sanitarios.

Proyección nacional para este 2026

Desde su creación en 2009 hasta enero de 2026, Obras por Impuestos acumula 1,130 intervenciones por S/ 17 544 millones, con presencia en sectores como educación, salud, servicios urbanos y gestión institucional.

Para este año, ProInversión proyecta adjudicaciones por S/ 3,099 millones, lo que consolidaría al mecanismo como una de las principales vías de inversión pública con participación empresarial.

¿Qué son las obras por impuestos?

Es un mecanismo que permite la ejecución de proyectos de inversión pública por parte de empresas privadas que optan por pagar hasta el 50 % de su impuesto a la renta a través de la ejecución de un proyecto público en lugar de pagar dicho impuesto en efectivo.