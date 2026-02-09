Asegurados de EsSalud gastan de su bolsillo S/ 636 al año en atenciones particulares por falta de citas y medicamentos

Según ComexPerú, 4 de cada 10 asegurados no busca atención cuando enferma o sufre un accidente y, entre quienes sí lo hacen, la mayoría termina atendiéndose fuera de EsSalud.

En las últimas semanas el desabastecimiento de medicamentos en el Seguro Social de Salud (EsSalud) volvió a poner a esta institución en el debate público. Más aún porque esta situación, sumada a la demora en la atención, afecta no solo la salud de los pacientes sino también su bolsillo.

Un estudio realizado por ComexPerú reveló que los asegurados de EsSalud que se atienden y compran medicamentos en el sector privado, gastan de su bolsillo, en promedio S/ 636 al año, monto que dumplica a los S/ 313 que gastan los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS).

Según el gremio, este monto demuestra que gasto de bolsillo que enfrentan los asegurados del seguro social es alto, ya que representa desembolsos adicionales para adquirir medicamentos y atenciones médicas en otros establecimientos.

Los cálculos realizados muestran que solo cuatro de cada 10 asegurados se atiende en los establecimientos de EsSalud. Precisamente el gasto de bolsillo se explicaría porque los otros seis segurados del ejemplonbuscan atenciones médicas en establecimientos externos cuando enferman,

sufren malestares o accidentes.



Las opciones preferidas serían la compra de medicamentos en boticas o farmacias (32% de los asegurados que buscan atención médica acuden a estos establecimientos), seguido por atenciones en clínicas o consultorios privados (17.4%) y otros establecimientos (7.5%).

Gasto millonario

Los cálculos realizados por ComexPerú, en base a información de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), muestran que como consecuencia de la falta de citas y medicamentos en EsSalud, los asegurados habrían asumido, en conjunto, más de S/ 26,000 millones en gastos por atenciones y medicamentos no cubiertos entre 2019 y 2024.

La cifra se aproximó al desembolso agregado entre afiliados al SIS (S/ 31,631 millones) durante el mismo periodo, lo cual es relevante porque EsSalud tiene un tercio de la cantidad de asegurados del SIS.

"La mayoría del gasto de bolsillo acumulado en EsSalud se explicó por las atenciones médicas fuera de la cobertura del seguro. Esto sugiere que el principal problema sería la ausencia de citas, médicos y establecimientos, en lugar de ausencia de medicamentos", refiere el informe.

EsSalud requiere una reforma

El gremio manifestó Manifestamos su "profunda indignación por la situación de EsSalud, marcada por serias deficiencias de gestión, una atención ineficiente e inhumana para los asegurados y con riesgos recurrentes de corrupción".

Considera que esta realidad fuerza a millones de personas a buscar atención por fuera del sistema que financia las empresas formales donde trabajan.

"EsSalud necesita una reorganización de fondo, y el sistema nacional de salud también, con gobernanza sólida, controles efectivos y foco total en el asegurado. Los aportes de los trabajadores y empleadores formales deben traducirse en un servicio digno, oportuno y transparente", precisó