ASPAN proyecta la venta de 12 millones de panetones artesanales por la campaña navideña 2025

La temporada navideña en el Perú no solo representa una tradición familiar, sino un pilar fundamental para la economía de los micro y pequeños empresarios panaderos.

Según informó a RPP el presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), Pío Pantoja, la demanda de este año ha superado las expectativas, proyectando la venta de 12 millones de panetones artesanales a nivel nacional.

Recordemos que el año pasado, el gremio auguró un aumento del 10 % en las ventas.

El éxito de la campaña ha sido tal que, de acuerdo con Pantoja, actualmente existe una escasez de fruta confitada en el mercado debido al incremento masivo en la producción.

Ante la fuerte competencia de las grandes industrias, las panaderías artesanales han optado por la diferenciación, manteniendo el peso tradicional de sus productos entre 900 y 1,000 gramos, mientras que las opciones industriales han ido reduciendo su gramaje con el tiempo.

La creatividad peruana también se hace presente en los ingredientes. ASPAN destaca el uso de sucedáneos regionales para crear versiones innovadoras y más saludables. Entre las variedades que más destacan este año se encuentran panetones elaborados de granos y frutos como quinua, kiwicha, castañas y frutos secos; panetones de maíz morado, café, lúcuma, chocolate y hasta hongos silvestres.

Además, regiones como Puno (quinua) e Ica (camote) están liderando la producción regional, logrando que la sierra y la selva dejen de depender del abastecimiento de la costa para elaborar sus propios productos.

El negocio del horneado de pavo y lechón en panaderías aumentará un 20 %

Otro ingreso clave para el sector es el servicio de horneado. Se estima que más de 4 millones de pavos saldrán al mercado en esta campaña, lo que representa un incremento cercano al 20 % respecto al año anterior. Los panaderos han ampliado su oferta para incluir no solo pavos, sino también lechones y otras carnes de alto peso.

El señor Pantoja señala que las panaderías ofrecen ventajas competitivas frente al horneado casero, como el ahorro de tiempo, evitar la limpieza de hornos domésticos y, sobre todo, garantizar un cocción uniforme gracias a equipos profesionales.

Como valor agregado, muchas panaderías han implementado protocolos de seguridad y sabor:

Seguridad: Se coloca una lata numerada amarrada a la pata del ave para asegurar que el cliente reciba exactamente el mismo producto que entregó. Sabor: Se entrega un envase con jugo de horneado (entre un cuarto y medio litro) para que las familias puedan recalentar la carne en casa sin que pierda su humedad. Servicio Completo: Algunas panaderías ofrecen paquetes que incluyen ensalada Waldos o arroz árabe.

Respecto a los precios, ASPAN recomienda a los consumidores buscar establecimientos que cobren por kilogramo y no por pieza, para que el pago sea justo según el tamaño del animal.

El costo del servicio de horneado oscila actualmente entre los 4 y 9 soles por kilo, dependiendo de la tecnología del horno de la panadería. Según Pantoja, esta opción resulta más económica que hornear en casa si se considera el gasto de gas de balón y el tiempo invertido.