Balcázar: Se mantendrá la línea macroeconómica para evitar sobresaltos en los agentes económicos

El presidente de la República aseguró que no habrá “ensayos económicos” ni “saltos al vacío” en materia financiera. Buscará reunirse con Julio Velarde.

El nuevo presidente de la República, José María Balcázar, aseguró que su gestión mantendrá la línea macroeconómica del país y descartó cualquier giro brusco que pueda generar incertidumbre en los mercados.

"Vamos a mantener la línea económica, con un ministro que pueda seguir con los agentes económicos sin sobresaltos", afirmó el mandatario en entrevista con RPP.

Tras reemplazar a José Jerí en el cargo, el mandatario enfatizó que la estabilidad de la econompia es una de las prioridades de su gestión y que por ello no habrá “ensayos económicos” ni “saltos al vacío” en materia financiera.

“No podemos llevar al país a una situación de ensayos económicos”, afirmó Balcázar en sus primeras declaraciones públicas, en las que reiteró que la prioridad será preservar la estabilidad y dar tranquilidad a los agentes económicos.

Reuniones con Miralles y Velarde

El jefe de Estado adelantó que sostendrá reuniones con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, para evaluar posibles ajustes en las políticas que se han venido desarrollando y según ello decidir su continuidad en el cargo.

“Vamos a conversar con la ministra para ver qué es lo que hay que ajustar, pero no podemos dar saltos en el vacío en materia económica”, señaló.

Asimismo, anunció que buscará un encuentro con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, con el objetivo de coordinar acciones que fortalezcan la estabilidad financiera y las perspectivas de crecimiento.

“Necesitamos conversar con él para ver la posibilidad de mejoramiento económico que se puede hacer ya”, indicó.

Tranquilidad para los mercados

En todas las apariciones públicas realizdas por Balcázar, como su discruso de investidura y declaraciones a los medios al salir del Congreso y su llegada a Palacio de Gobierno, el presidente fue enfático en que no habrá sorpresas en la conducción económica.

“Los agentes económicos necesitan tranquilidad. No vamos a mover ningún tipo de línea ni hacer ningún tipo de sorpresa”, sostuvo.

En ese contexto, precisó que evaluará el desempeño de los ministros, especialmente en el ámbito económico-financiero, pero descartó cambios de gabinete innecesarios. “No tenemos mucho tiempo para estar haciendo ensayos de cambios de gabinete si no amerita una cosa urgente”, manifestó en RPP.



