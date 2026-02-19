Balcázar sobre la Nueva Carretera Central: "Si no hay plata veremos algún crédito internacional"

El presidente de la República afimó que se reunirá con los técnicos para evaluar el proyecto porque es una "línea fundamental" que se tiene que atender.

Uno de los primeros conflictos sociales que tendrá que atender el nuevo presidente del Perú, José María Balcázar, es el paro que se viene desarrollando en la zona centro del país, donde las autoridades, gremios y sociedad civil exigen que se asigne presupuesto para iniciar la construcción de la Nueva Carretera Central.

El mandatario de manifestó ante esta situación y aseguró que esta carretera es una "línea fundamental" que se tiene que atender y por ello se reunirá con los técnicos, especialmente para buscar opciones para su financimiamiento.

"Si no hay plata veremos algún crédito internacional, pero tenemos que trabajar ya, porque créditos suplementarios no son suficientes a veces", dijo en entrevista con RPP.

Al inicio del mes, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, afirmó que la construcción de la Nueva Carretera Central, que costará más de S/ 24,000 millones, no era viable solo con financiamiento público y por ello se viene evaluando un nuevo esquema de financiamiento.

Para Balcázar, puede haber algún tipo de convenio de Gobierno a Gobierno que permita tener la oportunidad de construir esta vía o, por lo menos, dejar los contratos y convenios para que el nuevo Gobierno que entra pueda ejecutarlo.

Estado actual

Tras la resolución de contrato con PMO Vías, por parte de Provías Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que en una sesión de trabajo interinstitucional realizada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se acordó gestionar los recursos necesarios para dar luz verde al inicio del proyecto, cuyo presupuesto optimizado del componente Túnel Pariachi y sus accesos asciende a S/ 2,537 millones.

Destacó que para el año fiscal 2026 se ha solicitado una asignación adicional optimizada de S/ 400 millones, destinada a las labores preliminares del proyecto. Estos recursos permitirán iniciar en junio los trabajos de demolición y otras intervenciones iniciales.

"Esto permitirá que las labores preliminares, incluyendo trabajos de demolición, comiencen en junio próximo, marcando un hito real en el avance de la obra", señaló el MTC en comunicado de prensa.