Bancada de José Jerí "está a favor de la prórroga del Reinfo", sostiene Diana Gonzáles: ¿Refleja la postura del Ejecutivo?

La congresista Diana Gonzáles, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, se presentó en Economía Para Todos por RPP y cuestionó la falta de postura del Poder Ejecutivo frente a la posible prórroga del Reinfo, señalando que la bancada del presidente José Jerí (Somos Perú) estaría a favor de la ampliación.

Gonzáles hizo hincapié en la diferencia de situación respecto a administraciones anteriores: “Dina Boluarte no tenía bancada. El presidente Jeri sí tiene bancada”.

Gonzáles argumentó que, si bien el Ejecutivo no ha emitido un comunicado oficial, los votos de su partido legislativo envían un mensaje claro sobre su posición ante la formalización minera:

“El ejecutivo no se ha pronunciado, pero la bancada del presidente habla a través de sus votos y es una bancada que está a favor de la prórroga del Reinfo”.

La legisladora considera que la inacción del Ejecutivo, que es el ente rector, es lo que ha permitido el avance de estas iniciativas en el Congreso. Gonzáles calificó la falta de pronunciamiento como inaceptable, especialmente considerando la rectoría del sector que recae en el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Un saludo a la bandera también es el silencio del Poder Ejecutivo respecto a esta materia. Eso es lo que realmente está propiciando que cada vez más congresistas puedan llegar. Si el ejecutivo no se pronuncia siendo el ente rector, ¿qué vamos a hacer nosotros?”.

Finalmente, Gonzáles solicitó una postura clara por parte del mandatario, sugiriendo que la pregunta sobre el apoyo de su bancada a la prórroga debería ser planteada directamente al Presidente.