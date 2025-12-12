Banco Central de Reserva del Perú mantiene la tasa de interés de referencia en 4.25 %

También indicó que las expectativas de inflación a 12 meses se mantuvieron en 2.2% en noviembre 2025, dentro del rango meta de inflación.

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4.25 %, tomando en cuenta que en noviembre, la tasa mensual de inflación fue 0.11%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0.06 %.



Refirió que tanto la tasa de inflación total como la inflación sin alimentos y energía a 12 meses permanecieron en 1.4 y 1.8%, respectivamente.

“Se proyecta que la inflación interanual se aproxime gradualmente al centro del rango meta en los próximos meses. Asimismo, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% en el horizonte de proyección”, explicó.



También señaló que en noviembre, los indicadores adelantados de la actividad económica muestran un buen desempeño.



“Asimismo, casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, y la mayoría de los indicadores de expectativas mejoraron respecto al mes anterior, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial”, señaló el ente emisor.



También indicó que las perspectivas de la actividad económica mundial apuntan hacia un crecimiento moderado en un contexto de disminución de tensiones comerciales.



“El Directorio se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica, para considerar, de ser necesario, modificaciones en la posición de la política monetaria”, explicó.



También indicó que el Directorio reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para mantener la inflación en el rango meta.

