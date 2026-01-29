Banco Mundial: la IA en las aulas puede profundizar las desigualdades si el Estado no interviene

El economista Ezequiel Molina, jefe del equipo Teach and Coach del Banco Mundial, planteó un panorama sobre la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en las aulas. Según Molina, la IA no es inherentemente buena ni mala, sino una tecnología que puede reducir o ampliar drásticamente las brechas sociales dependiendo de las políticas que se implementen.

Molina informó sobre la grave situación educativa en la región: “El 56 % de los niños de 10 años en América Latina no puede leer y entender un texto simple para su edad”.

Para el experto, la IA llega en un momento de crisis donde, si no se interviene, los resultados podrían ser devastadores para los más vulnerables.

El riesgo de la "niñera digital"

En el marco de los 60 años del Banco de la Nación, Molina expuso la distinción entre el desempeño (lograr un resultado inmediato) y el aprendizaje (qué queda en el alumno a largo plazo). Además, citó un estudio en Turquía donde estudiantes que usaron ChatGPT sin supervisión para practicar rindieron un 17 % peor en sus exámenes finales.

“Si dejamos que los chicos usen ChatGPT sin ninguna guía, esto va a ser un problema”, advirtió Molina, explicando que el uso de la IA para simplemente obtener respuestas elimina el esfuerzo cognitivo necesario para crear conexiones neuronales duraderas.

En este contexto, alertó sobre el surgimiento de estudiantes "dependientes" que ven a la IA como una “niñera digital”, en contraste con una minoría de estudiantes "empoderados" que cuentan con docentes capacitados para usar la IA como un tutor pedagógico.

La misión del próximo gobierno

1. Inversión pública masiva para corregir fallas de mercado

El mercado por sí solo no desarrollará soluciones para los más vulnerables porque no representan un sector rentable. La tarea del Estado es:

Crear un fondo: Así como existe una alianza mundial para financiar vacunas en países pobres, el gobierno debe liderar o participar en una alianza que financie investigación y desarrollo (I+D) para la educación básica, rural y en idiomas locales .

Así como existe una alianza mundial para financiar vacunas en países pobres, el gobierno debe liderar o participar en una alianza que financie . Subvencionar el acceso: Dado que la IA tiene costos operativos (pago de "tokens"), el Estado debe asegurar que las escuelas públicas no queden excluidas por falta de presupuesto.

2. Cerrar la brecha de acceso e infraestructura

Actualmente, existe una exclusión estructural: mientras el 87 % de los hogares en países ricos tiene internet, en los de bajos ingresos solo el 6 % cuenta con conexión.

Conectividad real: No basta con tener internet en la oficina del director; se requiere infraestructura que llegue a los estudiantes y que funcione incluso en entornos offline o rurales .

No basta con tener internet en la oficina del director; se requiere infraestructura que llegue a los estudiantes y que funcione incluso en entornos . Electricidad y dispositivos: Sin servicios básicos, el 70 % de los estudiantes seguirá marginado de cualquier avance tecnológico.

3. Establecer estándares de "infraestructura pedagógica"

El gobierno no puede permitir que cada escuela improvise su uso de la IA, pues esto genera estudiantes "dependientes" que usan la tecnología como una niñera digital para copiar respuestas.

Preservar el esfuerzo cognitivo: La política educativa debe exigir que la IA se diseñe bajo una "pedagogía sólida" que no entregue respuestas directas, sino que actúe como un tutor que obligue al alumno a pensar.

La política educativa debe exigir que la IA se diseñe bajo una "pedagogía sólida" que no entregue respuestas directas, sino que actúe como un tutor que obligue al alumno a pensar. Capacitación docente: Es imperativo entrenar a los maestros para que pasen de ser supervisores a facilitadores de un aprendizaje "empoderado" por la IA.

4. IA para la "democratización de la información" (Consejo)

Una tarea inmediata es implementar herramientas de IA que devuelvan el "ancho de banda cognitivo" a las familias vulnerables.

Navegación del sistema: El Estado puede usar la IA para ayudar a los padres a realizar trámites, aplicar a programas de ayuda financiera o elegir las mejores opciones educativas, servicios que hoy solo las familias ricas pueden delegar en consultores.

El Estado puede usar la IA para ayudar a los padres a realizar trámites, aplicar a programas de ayuda financiera o elegir las mejores opciones educativas, servicios que hoy solo las familias ricas pueden delegar en consultores. Alfabetización financiera: Implementar aplicaciones sencillas que enseñen conceptos básicos de ahorro y finanzas, compensando lo que muchas veces no se enseña en las escuelas.

5. Nueva métrica para el aprendizaje real

El próximo gobierno debe reformar la manera en que mide el éxito escolar.

Diferenciar resultados: Un alumno puede parecer muy productivo usando ChatGPT, pero no estar generando conexiones neuronales de largo plazo .

Un alumno puede parecer muy productivo usando ChatGPT, pero no estar generando . Evaluación post-IA: Es vital medir qué conocimientos retiene el estudiante una vez que se le retira la herramienta tecnológica.

En conclusión, si el próximo gobierno no actúa, la trayectoria actual llevará a una "IA Premium para privilegiados" y una "niñera cognitiva" para el resto, condenando al 56 % de los niños que hoy no comprenden lo que leen a quedar fuera de la economía moderna.