BBVA es multado con más de S/1.5 millones por llamadas spam: BCP, Scotiabank, Interbank y otras empresas bajo la lupa de Indecopi

El Banco BBVA Perú fue multado con 279.50 UIT, lo que equivale a S/1 537 250 por realizar llamadas comerciales no autorizadas; así lo determinó la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) del Indecopi, tras detectarse que la entidad financiera contactó a consumidores sin contar con su aprobación previa.

Esta sanción en primera instancia, es el resultado de una investigación realizada por la Dirección de Fiscalización, la cual analizó una muestra de 1,130 comunicaciones con contenido publicitario enviadas a usuarios del banco. Según los hallazgos, esta conducta representa una infracción directa al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El documento oficial señala que la normativa vigente "prohíbe el uso de llamadas, mensajes de texto o comunicaciones electrónicas con fines publicitarios cuando el consumidor no ha otorgado su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco". Estas acciones son consideradas prácticas que pueden vulnerar la libertad de elección de las personas.

Un problema sistémico en el sector

El BBVA no es la única entidad bajo la lupa de las autoridades. El Indecopi informó que se han iniciado procedimientos sancionadores contra otras empresas por presuntas llamadas comerciales sin consentimiento, entre las que destacan:

Banco de Crédito del Perú (BCP).

Scotiabank Perú S.A.A.

Interbank.

Santander Consumer Bank S.A.

Empresas de otros rubros como Oncosalud, Claro y Movistar.

Asimismo, se recordó que durante el año 2025 ya se habían emitido sanciones contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, Rímac Seguros y Entel Perú, esta última por no entregar la información requerida sobre posibles llamadas spam.

Finalmente, es importante precisar que esta decisión de la CC3, comunicada el 26 de enero de 2026, "no agota la vía administrativa". El Banco BBVA Perú tiene el derecho de apelar la resolución ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, que actuaría como la segunda y última instancia administrativa.