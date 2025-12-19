BCR eleva proyección de crecimiento para 2025 a 3.3 %: ¿Qué factores explican el ajuste?

El panorama económico proyectado para los próximos años muestra una trayectoria de fortalecimiento tanto a nivel global como nacional, con el Perú posicionándose como uno de los líderes en dinamismo regional; así lo mostró Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, durante el último Reporte de Inflación del 2025.

El crecimiento económico mundial ha sido revisado al alza para 2025 (3.1 %) y 2026 (3.0 %), fundamentado en un desempeño mejor al esperado en las principales potencias y una desaceleración más suave de lo previsto. Entre los factores que impulsan este optimismo destacan:

Inversión en tecnología: En Estados Unidos, la inversión privada en Inteligencia Artificial (IA) alcanzó los $ 109,1 mil millones en 2024, representando un motor crítico que ya equivale al 5 % de su PBI.

Desempeño de China: La consolidación de nuevas cadenas de suministro y una menor incertidumbre comercial han favorecido sus perspectivas de crecimiento.

Proyecciones para el Perú (2025-2027)

En el plano local, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha ajustado positivamente sus expectativas, situando al país en una senda de crecimiento sostenido.

Ajuste del PBI: La proyección de crecimiento para 2025 se elevó de 3.2 % a 3.3 % , mientras que para 2026 se ajustó de 2.9 % a 3.0 % , tasa que se espera mantener en 2027.

Inversión privada como motor: Se prevé que la inversión privada sea el principal catalizador, con un crecimiento proyectado de 9.5 % para 2025, impulsado especialmente por el componente no residencial y minero. Para 2026 y 2027, se estima que este rubro mantenga un crecimiento sólido del 5.0 %, superando el avance del producto total por tres años consecutivos.

Demanda interna: Este indicador también fue revisado al alza para 2025, situándose en 5.4 %, deibo a la recuperación del consumo y el dinamismo de la inversión.

Sectores y factores de soporte

El crecimiento no es uniforme, pero muestra señales positivas en diversas áreas clave de la economía peruana:

Desempeño sectorial: Destacan las proyecciones para el sector agropecuario (5.0 %) , manufactura (3.5 %) y servicios (3.6 %) para el año 2025.

Mercado laboral: El empleo formal continúa en expansión, con incrementos significativos en los sectores de servicios y comercio, y un repunte notable del 21.3 % en el sector agropecuario en términos interanuales.

El empleo formal continúa en expansión, con incrementos significativos en los sectores de servicios y comercio, y un repunte notable del en términos interanuales. Entorno externo favorable: Se anticipa una evolución muy positiva de los términos de intercambio (6.4 % en 2026) , debido al alza en los precios de los metales y la reducción en los costos del petróleo.

Confianza empresarial: Las expectativas de los empresarios se han mantenido en el tramo optimista desde mediados de 2024, reflejando una mayor confianza en el sector y la economía en general.

La comparativa regional

Bajo estas proyecciones, el Perú se perfila para ser una de las economías de mayor crecimiento en América Latina durante 2025 y 2026, superando el promedio regional y a economías como las de Chile, Brasil y México. Este dinamismo se complementa con una fortaleza macroeconómica reflejada en tener la deuda pública más baja de la región (30.4 % del PBI) y el nivel de activos de reserva más alto (28 % del PBI).