BCR intervino para frenar caída del dólar, cerrando la jornada en S/ 3.356: ¿Qué pasó?

Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El Banco Central de Reserva del Perú intervino con la compra de $ 24 millones ante una fuerte oferta de divisas de no residentes y logró estabilizar el tipo de cambio en S/ 3.3560. La jornada estuvo marcada por volatilidad y un mercado que movió $ 370 millones, en un contexto externo aún incierto.

En una sesión marcada por la presión a la baja, el Banco Central de Reserva (BCR) intervino activamente el día de hoy para estabilizar el tipo de cambio. La moneda estadounidense finalizó la jornada en S/ 3.3560, lo que representó un retroceso de 20 puntos en comparación con el cierre del martes, cuando se situó en S/ 3.3580.

La jornada se caracterizó por una fuerte oferta de dólares proveniente de inversionistas no residentes. Ante esta situación, el ente emisor decidió intervenir mediante la compra directa de $ 24 millones en el mercado interbancario, a un tipo de cambio promedio de S/ 3.3550 por dólar.

Durante el día, la cotización de la divisa mostró volatilidad, alcanzando un nivel mínimo de S/ 3.3530 y un máximo de S/ 3.3600. En total, el mercado negoció un volumen de $ 370 millones a un precio promedio de S/ 3.3564.

Instrumentos de liquidez y contexto externo

Además de la compra de dólares, el BCR utilizó diversas herramientas monetarias para gestionar la liquidez del sistema. Entre estas destacan:

  • La colocación de S/ 400 millones en CD BCRP (pagaderos en dólares) a un plazo de 2 meses.
  • Subastas de depósitos overnight y a plazo para regular los excedentes de las entidades bancarias.

A nivel internacional, el comportamiento del billete verde estuvo influenciado por la cautela de la Reserva Federal (Fed) y las tensiones comerciales globales. Según Allisson Pérez , trader de Divisas en Renta4 SAB, aunque la incertidumbre comercial presionó a la venta, el tono restrictivo de la Fed brindó un respaldo que limitó movimientos más bruscos en la paridad frente a otras monedas como el euro.

Al cierre de las operaciones, la liquidez de las empresas bancarias en el BCRP se mantuvo dinámica, tras haber iniciado el día con un saldo de S/ 12 500 millones.

BCR tipo de cambio

