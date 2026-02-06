Los empresarios inician el año electoral elevando ligeramente su optimismo: ¿Qué factores sostienen esta confianza?

Pese al optimismo empresarial, un reto identificado es que más de la mitad de las empresas todavía no incorpora inteligencia artificial, principalmente por la falta de talento capacitado y orientación sobre su uso.

En el arranque de este 2026, el sector empresarial peruano muestra señales de una mayor confianza en el futuro económico del país. Según el reciente Informe de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la mayoría de los indicadores de expectativas aumentaron en enero en comparación con el mes anterior. Este incremento posiciona a 16 de los 18 indicadores evaluados dentro del tramo optimista, una cifra que refleja un ánimo positivo de cara a los próximos meses.

A pesar de que los indicadores sobre la situación actual del negocio tuvieron un ligero retroceso, la mirada hacia el futuro es distinta. Por ejemplo, la expectativa sobre la economía a 3 meses subió de 55 a 57 puntos, mientras que la percepción sobre la situación de sus propias empresas en ese mismo periodo pasó de 58 a 61 puntos. Este optimismo también se extiende a un plazo mayor, ya que la expectativa de la economía a 12 meses se sitúa en un sólido 65 puntos.

Estabilidad en precios y crecimiento sostenido nos respalda

Un factor clave para esta confianza es la estabilidad de los precios. Las expectativas de inflación para 2026 y 2027 se mantienen en un rango controlado de entre 2,0 y 2,2 %. De hecho, para los analistas económicos y del sistema financiero, la previsión de inflación a 12 meses bajó de 2,13 % en diciembre a 2,03 % en enero, situándose muy cerca del centro del rango meta del BCRP.

En cuanto al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), los agentes económicos mantienen proyecciones estables. Se espera que la economía peruana crezca un 3,1 % durante este 2026 y se mantenga en niveles similares para el 2027. Por su parte, el tipo de cambio también muestra una tendencia a la baja en las previsiones, con una expectativa de cierre para este año de entre S/ 3,34 y S/ 3,46 por dólar.

Impulso regional

El optimismo no es uniforme en todo el país, pero destaca el avance en ciertas zonas. La encuesta de percepción regional reveló que los indicadores de expectativas aumentaron especialmente en las zonas norte y sur, manteniéndose todos ellos en el tramo optimista. En la zona norte, por ejemplo, los 18 indicadores evaluados se encuentran en terreno positivo.

Este ánimo también se ve respaldado por los resultados de la última campaña navideña de 2025. El 65 % de las empresas del sector comercio reportó que sus ventas fueron similares o superiores a lo esperado. Además, el 61 % de los negocios de este sector señaló que sus ventas fueron iguales o mejores que las obtenidas en la campaña de 2024.

Finalmente, el reporte del BCRP exploró la adopción de nuevas tecnologías. Aunque existe optimismo general, el 51 % de las empresas declara que aún no emplea Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos. Los principales obstáculos identificados por los empresarios son la falta de personal capacitado y la carencia de información clara sobre cómo aplicar estas herramientas en sus negocios. Pese a esto, un 32 % de las empresas ya contempla aumentar su gasto en IA durante este año.