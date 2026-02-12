Últimas Noticias
BCR mantiene la tasa de interés de referencia en 4.25% en febrero

La tasa de interés de referencia se mantuvo en febrero.
La tasa de interés de referencia se mantuvo en febrero.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El ente emisor indicó que la economía se mantiene alrededor de su nivel potencial y que los indicadores adelantados a enero reflejan un buen desempeño.

