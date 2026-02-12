Economía Economía BCR mantiene la tasa de interés de referencia en 4.25% en febrero La tasa de interés de referencia se mantuvo en febrero. | Fuente: Andina por Redacción RPP 12 de Febrero del 2026 7:52 PM · Actualizado el 12 de Febrero del 2026 8:06 PM El ente emisor indicó que la economía se mantiene alrededor de su nivel potencial y que los indicadores adelantados a enero reflejan un buen desempeño. Video recomendado Tags BCR tasa de interés Únete a nuestro canal en WhatsApp Siguenos en RPP TV En Vivo Más sobre Economía Ositrán apelará fallo que le impide supervisar megapuerto de Chancay: "No es atribución" de la empresa Cosco Shipping decidir quién la fiscaliza Aeropuerto de Jauja será remodelado: tendrá nuevo terminal de pasajeros y pista de aterrizaje Regalías del sector hidrocarburos caen 23% en enero y suman US$ 77.9 millones Proinversión aprueba el plan de promoción para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú EE. UU. critica fallo que evita regulación de Ositran en megapuerto de Chancay: “el dinero chino barato cuesta soberanía” Lo más leído 1 Estados Unidos ¡En plena audiencia! Acusado atacó a jueza que le negó la libertad condicional [VIDEO] 2 La Libertad La Libertad reportó dos muertos por la COVID-19 y ya suman tres a nivel nacional en 2024 3 Actualidad ¡Atención! Actualmente hay 89 playas no saludables y solo 42 saludables en el Perú, según Digesa 4 Estados Unidos Reportan víctimas en tiroteo en una escuela secundaria de Iowa 5 Actualidad Verano 2024: conoce cuáles son las playas saludables para visitar, según Digesa Últimas noticias Publirreportaje Formarse en salud con reconocimiento regional: Unifranz y sus carreras acreditadas en el MERCOSUR 09:00 hs Publirreportaje El HONOR Magic8 Lite llegó a Perú con récord mundial: resistencia extrema frente a caídas y agua, además de gran autonomía 09:00 hs Descentralizado Con Sekou Gassama: altas y bajas de Universitario tras anuncio de convocados para enfrentar a Cienciano 19:34 hs Farándula "Ella está en UCI y necesita una operación": madre de Laura Spoya se pronuncia sobre la exMiss Perú 19:32 hs