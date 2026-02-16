BCR mantiene la tasa de referencia en 4.25 %: ¿cómo impacta en los créditos y las deudas familiares?

El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de interés en 4,25% al considerar que la inflación sigue bajo control y que la economía muestra un desempeño estable. La entidad aseguró que continuará evaluando los indicadores para decidir si realiza cambios en los próximos meses.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4,25 %. Esta tasa es la principal herramienta de política monetaria y funciona como el “precio base” del dinero en la economía: influye en los créditos, los ahorros y el ritmo de consumo e inversión.

¿Cómo está la inflación?

En enero, la inflación mensual fue de 0,10 %, mientras que la inflación sin alimentos y energía fue de 0,04 %.

En términos anuales, la inflación subió ligeramente de 1,5 % en diciembre a 1,7 % en enero. En tanto, la inflación subyacente pasó de 1,8 % a 2,0 %.

Aun así, las expectativas de inflación a 12 meses bajaron de 2,1 % a 2,0 %, ubicándose en el centro del rango meta del BCR. Es decir, el mercado espera que los precios se mantengan bajo control.

El ente emisor proyecta que la inflación interanual continuará acercándose al centro del rango meta en los próximos meses y que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor del 2%.

¿Cómo impacta en los créditos y las deudas familiares?

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó a RPP que la tasa de referencia que fija el Banco Central de Reserva del Perú sirve como guía para los intereses de depósitos y préstamos.

“Cuando esta tasa es alta, los bancos pagan más por los ahorros, pero también cobran más por créditos como los hipotecarios, vehiculares o personales. Actualmente, la tasa ha bajado frente a los niveles de hace dos años, cuando superó el 8%, aunque aún se mantiene por encima del 1.25% que se registraba antes de la pandemia”, indicó.

Según explicó, la tendencia a la baja desde el año pasado favorece a las familias que buscan endeudarse, especialmente en créditos hipotecarios, ya que deberían abaratarse progresivamente. Sin embargo, las tasas de las tarjetas de crédito no necesariamente bajan al mismo ritmo porque responden a otros factores.

¿Cómo va la economía?

El BCRP indicó que la actividad económica se encuentra en su nivel potencial, es decir, creciendo a un ritmo sostenible. Los indicadores adelantados a enero muestran buen desempeño y la mayoría de indicadores de situación actual y expectativas siguen en terreno optimista.

Además, el entorno internacional juega a favor: se prevé un mayor crecimiento mundial y términos de intercambio excepcionalmente favorables para el Perú, lo que puede impulsar ingresos y exportaciones.

¿Qué otras tasas se fijaron?

En la misma sesión, el Banco Central de Reserva del Perú estableció en 2,25% anual la tasa de depósitos overnight. Este mecanismo permite que los bancos comerciales coloquen su exceso de liquidez en el BCRP por un día y lo retiren al siguiente junto con los intereses generados.

Para las operaciones de reporte y créditos de regulación monetaria, fijó una tasa de 4,75% anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses. Las operaciones adicionales estarán sujetas a la tasa que determine el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias, que incluso podrá establecer tasas mayores según el monto.