BCRP intervino en el mercado cambiario por primera vez desde 2020: ¿por qué lo hizo y cuál será su impacto?

José Luis Nolazco, docente de la carrera de economía en la Universidad de Lima, aseguró que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino en el mercado cambiario -mediante la compra $ 104 millones- ante "una señal de preocupación" sobre el fortalecimiento del sol "que está dándose de forma muy rápida" respecto al dólar estadounidense.

"Entonces, (el BCRP) interviene comprando dólares, porque hay empresas exportadoras cuyos ingresos se cotizan o se tienen en dólares y hay empresas que se podrían verse afectadas por el debilitamiento del dólar", dijo en La Rotativa del Aire.

Añadió que hay proyecciones de que el próximo año el dólar estadounidense "todavía se siga debilitando más", pero, en contraste, hay "buenas perspectivas del precio del cobre y del oro".

Reservas internacionales

Aparte de un apoyo a los exportadores peruanos, el especialista sostiene que el BCRP ha intervenido para cuidar, además, nuestras reservas internacionales, que "sirven como amortiguador frente a un gran impacto que pueda tener la economía que están en dólares".

"De alguna manera, tratar de comprar dólares es para inyectar dólares a la economía peruana y evitar dos cosas: evitar que se siga apreciando más el sol, que pueda estar por debajo de los S/ 3.30. O, en su defecto, tratar de que este fortalecimiento del sol se vaya gradualmente disminuyendo y no vaya fortaleciéndose como el 11 % en lo que va del año", sostuvo en RPP.

"Hay empresas que podrían verse afectadas por esta caída del dólar", aseguró docente de economía | Fuente: RPP

Panorama del mercado global

El economista señaló que el sol peruano ha registrado un incremento del 11 % respecto al cierre del año pasado.

En esa línea, sostuvo que el fortalecimiento del sol -o debilitamiento del dólar- se ha debido a diversos factores externos en el mercado global y las políticas de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, en relación con los aranceles y los posibles movimientos de la Reserva Federal (FED).

"El dólar global se ha debilitado casi 10 %. A eso se suman los altos precios del cobre, que, respecto al cierre del 2024, crecen 22 %; y el precio del oro, el precio de la plata, que también se encuentran en máximos, después de varios años atrás. [También ocurre] la debilidad del dólar global por la incertidumbre por las políticas de Trump, frente al tema arancelario y también los próximos movimientos que pueda hacer el Banco Central en Estados Unidos [la FED]", puntualizó.

"Entonces el sol ha comenzado a apreciarse fuertemente y se ubica en S/ 3.37 [por dólar]. Desde el 2020, no teníamos ese tipo de cambio", sentenció.

Postura del BCRP

Como se recuerda, RPP consultó con Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, sobre la intervención de la entidad y señaló que estas operaciones "efectivamente no se realizaban en los últimos años", siendo la operación previa registrada el 29 de abril del año 2020.

Asimismo, enfatizó en que el BCRP busca "reducir la volatilidad del tipo de cambio".