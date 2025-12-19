Velarde: "Estamos matando un sistema de pensiones" y califica de "insensato" las propuestas de retiro de ONP

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se pronunció ante el estado actual y las propuestas legislativas que afectan al sistema previsional peruano. Durante el último Reporte de Inflación del 2025, el titular del BCRP analizó la reforma de las AFP y la iniciativa de retiro de fondos en la ONP, dejando en claro que el ahorro para la vejez es una necesidad "incontestable" en un mundo que envejece.

La reforma de pensiones y la obligatoriedad

Sobre la reforma del sistema previsional, Velarde subrayó que cualquier sistema de pensiones debe ser, por definición, obligatorio, ya que la experiencia internacional demuestra que los esquemas voluntarios no funcionan debido a la falta de previsión de las personas. Para el economista, es fundamental que el sistema se base en cuentas individuales, un modelo que considera superior al de reparto en el contexto actual.

Velarde opinó ante las decisiones políticas recientes sobre los fondos: "Realmente estamos matando un sistema de pensiones y no hay país que pueda subir [salir adelante] sin algún sistema de pensiones".

Asimismo, destacó que, dado que la población vivirá más tiempo y tendrá menos hijos, el ahorro se vuelve indispensable para evitar que los adultos mayores queden abandonados por la sociedad.

Retiro de la ONP: "Es repartir lo que no hay"

Al ser consultado sobre los proyectos de ley que busca autorizar un retiro excepcional de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el presidente del BCRP calificó la propuesta de "insensata". Su argumento principal radica en la naturaleza técnica de la ONP, la cual funciona bajo un sistema de reparto y no mediante cuentas individuales con fondos guardados.

"La ONP no tiene dinero guardado, no son cuentas individuales. Ahí es un sistema de reparto... lo que estoy pagando yo en la ONP está yendo a un jubilado", explicó Velarde.

Bajo esta premisa, señaló que un retiro es inviable porque no existe un pozo de dinero acumulado de cada trabajador, sino un flujo continuo donde el Estado, incluso, ya subvenciona las pensiones porque los aportes actuales no alcanzan. Sobre la intención de repartir estos fondos inexistentes, sentenció: "Va a repartir lo que no hay".

Velarde concluyó que el país se enfrenta a dos factores críticos: una población que envejece y una tendencia global a tener familias más pequeñas. Sin un sistema previsional sólido, basado en la obligatoriedad y el ahorro real, el bienestar futuro de los ciudadanos se encuentra en riesgo.