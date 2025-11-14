BCRP mantiene tasa de interés de referencia en 4.25 % para noviembre: ¿A qué se debe?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25 %, según lo anunciado en su Programa Monetario de noviembre de 2025. La decisión se debe al panorama donde la actividad económica se encuentra alrededor de su nivel potencial y las proyecciones de inflación se mantienen ancladas dentro del rango meta.

La decisión de conservar la tasa de referencia sin cambios consideró los datos sobre la inflación y la actividad económica.

En octubre, la tasa mensual de inflación fue negativa, registrando un -0.10 %. Esta cifra se atribuyó a factores transitorios de oferta que impactaron en los precios de alimentos, combustible y electricidad. No obstante, la tasa de inflación a doce meses (interanual total) se mantuvo estable en 1.4 % en octubre.

Por otro lado, la inflación sin alimentos y energía (conocida como inflación subyacente) se mantuvo en 1.8 % en octubre, situándose cerca del centro del rango meta establecido por el Banco. La inflación mensual sin alimentos y energía fue de 0.04 % en el mismo mes.

Respecto a las expectativas, las proyecciones de inflación a doce meses se mantuvieron en 2.2 % en octubre, confirmando que se encuentran dentro del rango meta de inflación. El BCRP proyecta que la inflación interanual se acercará al centro del rango meta en los próximos meses. Además, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor del 2 % en el horizonte de proyección.

Indicadores económicos optimistas y los riesgos globales

En cuanto a la situación económica local, casi todos los indicadores de expectativas y de situación actual se mantuvieron en el tramo optimista durante octubre. La mayoría de estos indicadores también mostraron una mejora respecto al mes precedente, en un contexto donde la actividad económica se sitúa próxima a su nivel potencial.

Sin embargo, el Directorio destacó que las perspectivas de la actividad económica global continúan siendo afectadas negativamente por medidas restrictivas al comercio exterior. Este factor introduce un sesgo a la baja en el mediano plazo para la actividad económica mundial.