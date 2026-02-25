BCRP pone en circulación billete de S/ 200 con renovado hilo de seguridad: ¿Cómo reconocerlo?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció la emisión de billetes de S/ 200 que incorporan un nuevo hilo de seguridad, una medida destinada a mejorar la identificación de la autenticidad del papel moneda. Esta nueva versión del billete de mayor denominación en el país comenzará a circular de manera simultánea con los diseños actuales durante el presente mes de febrero de 2026.

El cambio principal reside en las características técnicas del hilo de seguridad. Según los informes técnicos, el nuevo hilo posee un ancho de 5 mm, lo que representa un incremento frente a los 4 mm del modelo anterior.

Además, se han integrado los colores azul y verde, logrando un efecto de movimiento mucho más evidente y una sincronización entre el color y el desplazamiento que se activa al girar levemente el billete a la altura de los ojos.

Abraham de la Melena, funcionario de Banco Central de Reserva, conversó con RPP y brindó detalles sobre esta implementación. "Efectivamente, a partir de hoy está ingresando a circular un billete de 200 soles con un nuevo hilo de seguridad", explicó el especialista.

El objetivo de estas modificaciones es que, al interactuar con el billete, el ciudadano pueda reconocer rápidamente las medidas de seguridad mediante el giro y la observación del cambio cromático.

Finalmente, el BCRP recordó a la ciudadanía que los billetes de S/ 200 con el hilo de seguridad anterior seguirán siendo válidos y circularán junto a los nuevos.