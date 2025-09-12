BCRP reduce la tasa de interés de referencia a 4.25 % para septiembre: los motivos detrás

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha anunciado una reducción de 25 puntos básicos en su tasa de interés de referencia, situándola en 4.25 %. Esta medida acerca la tasa a un nivel estimado como neutral, reflejando una evaluación cuidadosa de la situación económica actual y las proyecciones futuras.

La decisión, tomada por el Directorio del BCRP, se fundamenta en estos indicadores económicos:

Inflación a la baja: En agosto, la tasa mensual de inflación total fue de -0.29 % , mientras que la inflación sin alimentos y energía fue de 0.08 %. La inflación total a doce meses disminuyó notablemente de 1.7 % en julio a 1.1 % en agosto , un resultado considerado transitorio y atribuido principalmente a una corrección más rápida de lo esperado en los precios de algunos alimentos. Por otro lado, la inflación interanual sin alimentos y energía se incrementó de 1.7 % en julio a 1.8 % en agosto , acercándose al centro del rango meta.

Expectativas estables: Las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 2.2 % en agosto , situándose dentro del rango meta de inflación establecido. Se proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta hacia finales de año, y que la inflación sin alimentos y energía se mantenga alrededor del 2 % en el horizonte de proyección.

Mejora de indicadores económicos: En agosto, la mayoría de los indicadores de situación actual mostraron una mejora. Aunque los indicadores de expectativas sobre la actividad económica registraron resultados mixtos, casi todos se mantuvieron en el tramo optimista, indicando que la actividad económica se encuentra alrededor de su nivel potencial.

Perspectiva global: Las perspectivas de la actividad económica mundial continúan enfrentando desafíos debido a medidas restrictivas al comercio exterior. Existe un sesgo a la baja en el mediano plazo, influenciado por la alta incertidumbre sobre los efectos en la economía global.

El Directorio del BCRP ha reafirmado su compromiso de mantener la inflación dentro del rango meta y se mantendrá especialmente atento a nueva información sobre la inflación y sus determinantes. Esto incluye la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica, para considerar posibles modificaciones en la posición de la política monetaria si fuera necesario.

Además de la tasa de referencia, el Directorio acordó otras tasas de interés para las operaciones en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla:

Para los depósitos overnight, la tasa se fijó en 2.25 % anual .

. Para las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y los Créditos de Regulación Monetaria, la tasa será de 4.75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos 3 meses. Para operaciones adicionales, la tasa será fijada por el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias, el cual también podrá establecer tasas superiores en función al monto de las operaciones.

La próxima sesión del Directorio para evaluar el Programa Monetario está programada para el 9 de octubre de 2025.