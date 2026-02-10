BiPay obtiene luz verde para operar como emisora de dinero electrónico

Con esta autorización, la empresa se suma al grupo de entidades que impulsan el uso de medios de pago electrónicos y la inclusión financiera en el país.

Bipay, la billetera digital de Bitel ahora podrá emitir dinero electrónico. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la organización de BiPay Empresa Emisora de Dinero Electrónico S.A., a través de una resolución publicada en el diario El Peruano.

El dispositivo establece que BiPay queda habilitada para realizar las operaciones propias de una emisora de dinero electrónico, sujetándose a las disposiciones, límites y supervisión que corresponden según la normativa aplicable. Para ello deberá cumplir con las exigencias establecidas para su autorización de funcionamiento.

¿Emisión de dinero electrónico?

La emisión de dinero electrónico es equivalente al dinero en efectivo y no implica la creación de nuevo dinero en la economía. Cada sol emitido está respaldado uno a uno por dinero real. Además, solo empresas autorizadas y supervisadas pueden emitir dinero electrónico.

Por ejemplo, si un usuario deposita S/ 100 en su billetera digital, la empresa emisora genera el mismo monto en dinero electrónico. Ese saldo aparece en la aplicación y puede utilizarse para pagos o transferencias digitales.

Piloto con el BCR

En coordinación con el Banco Central de Reserva (BCR), Bipay participa en el primer piloto de innovación con dinero digital emitido por el propio BCR, equivalente a los billetes y monedas, pero en formato digital.

Este piloto busca facilitar el acceso a los pagos digitales, especialmente para la población que no cuenta con una cuenta bancaria, tiene acceso limitado a internet o vive en zonas alejadas del país.

Así, a través de la billetera digital Bipay, los usuarios podrán recargar su saldo, realizar transferencias de dinero, pagar recibos de servicios públicos de empresas con convenio con Bitel y efectuar pagos en comercios afiliados.

Además, los usuarios que no cuenten con smartphones o que se encuentren en zonas sin conexión a internet también podrán realizar estas operaciones, siempre que tengan cobertura de llamadas de Bitel, mediante una solución tecnológica segura y confiable desarrollada por la empresa participante.