El pasado 16 de diciembre, el bitcoin rebasó por primera vez el nivel de los US$ 20.000 y a partir de ese momento, no ha dejado de subir. | Fuente: EFE

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada, alcanzó un nuevo máximo histórico al cotizar por encima de los US$ 40,000. Según datos de Bloomberg, inclusó llegó a los US$ 40,395 en una sola jornada.

La criptodivisa se ha impulsado por el interés creciente de los inversores institucionales y por el temor a la inflación tras los cuantiosos estímulos de bancos centrales y gobiernos.



La criptomoneda se ha disparado desde antes que iniciara el año. El pasado 16 de diciembre, el bitcóin rebasó por primera vez el nivel de los US$ 20,000 y llegó a US$ 21,295. A partir de ese momento, no ha dejado de subir.

El bitcóin, que había superado los US$ 29,000 el 31 de diciembre, rebasó el 2 de enero la barrera de los US$ 33,000 y el domingo se acercó a los US$ 35,000.



Según los analistas, estas subidas responden al posicionamiento de los inversores institucionales, entre ellos los bancos de inversión, que ven factible que el bitcóin llegue a los US$ 50,000 en los próximos meses.



Además, apuntan que la política expansiva de los bancos centrales, en concreto de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo (BCE), está devaluando al euro y al dólar frente el bitcóin.



"La demanda de activos alternativos está aumentando y las instituciones de todo el mundo están viendo al bitcóin como un activo de crecimiento y como una forma de protegerse contra el gran temor de 2021: la inflación", explica Simon Peters, analista de la plataforma de inversión eToro.



Según Peters, los estímulos de los bancos centrales y de los gobiernos "han erosionado el valor de los activos tradicionales, como el efectivo y los bonos".



En este sentido, el hecho de que el Partido Demócrata vaya a controlar también el Senado facilitará la adopción de medidas adicionales de estímulo en Estados Unidos.



Peters considera que, aunque el bitcóin seguirá siendo un activo volátil, su precio se mantendrá al alza. "Habrá volatilidad, lo que es natural después de las ganancias que hemos visto, pero la tendencia a largo plazo es clara", subraya.



Con información de EFE.