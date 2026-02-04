Cada vez más jóvenes invierten en la Bolsa de Valores de Lima: ¿A qué se debe y por qué genera atracción?

El mercado de valores peruano ha experimentado una transformación estructural, pasando de ser un espacio dominado por grandes instituciones a uno donde el ciudadano de a pie y los jóvenes son los protagonistas. Este fenómeno ha permitido que el Perú alcance la cifra proyectada de medio millón de inversionistas.

Así lo informaron en el foro “Perspectivas Económicas, Mercados de Capitales y Bonos Soberanos”, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en alianza con El Dorado Asset Management.

Según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), entre el 2024 y el 2025, cerca de 129,000 nuevos inversionistas operaron por primera vez en el mercado.

En 2025 se abrieron 87,000 nuevas cuentas de personas y, en lo que va del 2026, ya se han registrado 42,000 adicionales.

Al cierre de 2025, el mercado contaba con 430,000 partícipes, de los cuales el 98 % son pequeños inversionistas. Rafael Carranza, presidente de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), destaca que este sector minorista (retail) ha comenzado a sustituir la menor participación de inversionistas extranjeros y de las AFP.

El nuevo perfil del inversionista en la BVL

El representante de la BVL dio a conocer que el perfil demográfico del inversionista ha cambiado hacia uno más joven, impulsado por dos motores principales:

A diferencia de las generaciones anteriores, los jóvenes toman sus decisiones de inversión informándose a través de redes sociales y opiniones de líderes de opinión digitales. Temas de interés: Este grupo se ha sentido especialmente atraído por noticias de impacto nacional, como el desarrollo del Puerto de Chancay, y por la evolución de acciones vinculadas a metales como el oro y la plata.

¿Por qué este mercado es atractivo?

Para que un ahorrista tradicional decida dar el paso a ser inversionista, las autoridades han implementado estrategias que reducen el costo de entrada: