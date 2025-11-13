En un mercado dominado por gigantes, Boticas Perú apunta a alcanzar los 350 locales al cierre del año: ¿Cuál es su estrategia?

La Corporación Boticas Perú, una de las cadenas farmacéuticas de mayor crecimiento en el país, dio a conocer sus planes de expansión para lo que resta del año, con el objetivo de robustecer su posición en un mercado dominado por grandes competidores.

En una entrevista con Negocios 360 por RPP, Adrián Yrribarren, presidente del directorio de la Corporación Boticas Perú, dio a conocer que la empresa proyecta cerrar el año con 350 locales operativos.

Actualmente, Boticas Perú cuenta con 320 puntos de venta. Yrribarren explicó que la apertura de una nueva farmacia es un proceso que demora entre 3 y 4 meses, incluyendo adecuaciones, obras civiles, implementación y la obtención de permisos de la Dirección Regional de Salud en Perú (DIRESA) y la municipalidad.

La necesidad de crecer ante la competencia

Yrribarren enfatizó que el mercado está marcado por un "dominio comercial" de otras empresas: "Para ser competitivos dentro de las condiciones de mercado, tenemos que crecer un poco más", afirmó Yrribarren.

El presidente del directorio hizo referencia a un competidor principal que cuenta con 2,400 locales. Si Boticas Perú no se expande, corre el riesgo de quedar "relegados y no podemos competir parcialmente".

El crecimiento no solo ha sido en Lima (donde iniciaron en el Cono Sur, pasando por Villa María del Triunfo y Villa El Salvador), sino también a nivel nacional. La primera expansión en provincia fue en Chiclayo, región que ahora es uno de sus puntos fuertes junto con Lambayeque y la selva, especialmente San Martín.

Actualmente, Boticas Perú tiene presencia en casi todas las regiones del país, faltando solo Ayacucho, Apurímac y Huancavelica debido a la falta de locales adecuados que cumplan con las características requeridas (frente a un hospital, mercado o paradero).

Inversión en tecnología y control total

Para gestionar una red de más de 320 locales, la tecnología y el control se han vuelto los factores esenciales del negocio. La empresa, que sufrió un quiebre en una etapa inicial al reducirse de 36 a cinco locales por "deshonestidad y falta de control" en el 2013, ha aprendido que la confianza debe estar respaldada por mecanismos de supervisión.

En línea con esta filosofía, la corporación está realizando fuertes inversiones tecnológicas. "Hemos implementado un software para nuestro almacén recién inaugurado. La tecnología es básico en nuestro negocio". Estos sistemas permiten a la gerencia, que incluye a su esposa y sus dos hijas, analizar los números en reuniones mensuales de directorio.

La esencia de la botica de barrio