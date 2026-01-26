Pese a advertencias por El Niño Costero, buques de investigación zarparán en febrero y cuotas de pesca se fijarán en abril

El Ministro de la Producción, César Quispe, se presentó en Economía Para Todos por RPP y anunció que los buques de investigación científica Humboldt y Olaya tienen programada su salida para la quincena de febrero. El objetivo principal de esta expedición es realizar las prospecciones necesarias para evaluar el estado actual de la biomasa de anchoveta y otros recursos, lo que permitirá asignar las cuotas de pesca en el momento más adecuado para la economía nacional.

Ante los pedidos de diversos sectores para acelerar los trabajos de investigación, el ministro enfatizó que la salida de las embarcaciones debe responder a criterios técnicos y biológicos más que a presiones temporales. Al respecto, Quispe señaló: “La partida debe ser en el momento oportuno. Las especies tienen un momento en el cual tienen sus picos en etapa reproductiva”.

Bajo esta premisa, el titular de Produce recordó que en la investigación científica marina “no por mucho madrugar se amanece temprano”, reafirmando que la quincena de febrero es la fecha ideal recomendada por los especialistas para obtener datos certeros sobre cómo viene impactando la variación de la temperatura en el mar.

Impacto económico y gestión ante El Niño

La relevancia de estas investigaciones radica en el peso del sector pesquero para el país. Durante el año pasado, el Perú logró exportaciones por más de $ 2,200 millones en consumo humano directo y superó los $ 2,300 millones en harina y aceite de pescado.

Frente a la posibilidad de un Fenómeno de El Niño Costero, el ministro Quispe aseguró que, aunque no se pueden controlar las condiciones climáticas, la administración pesquera está tomando acciones preventivas basadas en los reportes del ENFEN:

“Nos toca hacer una administración con mucho seguimiento y con mucha oportunidad para poder autorizar pesca o suspender las pescas”, explicó el ministro.

Situación actual de los recursos

Actualmente, el sector se encuentra en una etapa de vigilancia técnica. Mientras que recursos como la pota y el bonito mantienen sus temporadas de pesca abiertas, la anchoveta es el único recurso que permanece restringido a la espera de los resultados que arrojen las expediciones del Humboldt y el Olaya en febrero y marzo, tras lo cual se definiría la cuota para el mes de abril.

Finalmente, el ministro descartó la presencia de embarcaciones extranjeras pescando ilegalmente dentro de las 200 millas peruanas, asegurando que la biomasa de especies como la pota está siendo monitoreada constantemente para proteger el sustento de más de 70,000 familias dedicadas a la pesca artesanal.

El pedido de la SNP a Produce

Días atrás, la SNP manifestó la necesidad urgente de que el crucero de investigación del IMARPE inicie sus operaciones de manera inmediata. Esta solicitud surge tras el cambio de estado de alerta del ENFEN, que pasó de "no activo" a "vigilancia" para el Niño costero. Según el gremio, las proyecciones indican que la temperatura del mar podría subir hacia el mes de abril, lo que alteraría la distribución de la anchoveta, obligándola a desplazarse o profundizarse.

Jessica Luna, presidenta de la SNP, subrayó que el crucero de investigación tiene una duración habitual de 30 días. Por ello, el gremio considera vital adelantarse al calentamiento de las aguas para permitir un inicio oportuno de la primera temporada de pesca a finales de marzo. Luna advirtió que "si no se toman decisiones oportunas y rápidas, ese calentamiento realmente podría tirar abajo la recuperación del sector".