Cacao peruano conquistó el oro en los International Chocolate Awards 2025

El cacao peruano sigue conquistando el mundo. Cacaosuyo, empresa con más de 10 años en el mercado, obtuvo la medalla de oro en los International Chocolate Awards 2025.

En una entrevista para el programa Economía para todos de RPP, el creador de esta marca, Samir Giha, indicó que este prestigioso evento, considerado como “el Óscar de los chocolates”, congregó más "de 3 500 muestras presentadas a nivel mundial”.

Asimismo, explicó que la competencia se desarrolla mediante certámenes regionales en Europa, Asia y América, cuyos ganadores clasifican a la gran final.

Giha señaló que el Perú ha alcanzado un nivel tan alto en su oferta chocolatera que hoy cuenta con su propio concurso que es administrado directamente por los International Chocolate Awards.

“Tenemos gran calidad de cacao y eso nos permite hacer un gran chocolate, entonces hemos podido -como Cacaosuyo- ganar oros mundiales con cacao de Cusco, Amazonas, Piura y ahora Junín. Estamos demostrando que el Perú tiene tan buen cacao como para ganar con cualquiera de sus regiones cacaotera”, afirmó.

“Perú es bendecido con un buen cacao. Somos el centro genético mundial del cacao, tenemos más variedades de cacao que cualquier país del mundo”, agregó.

Punto de quiebre

Samir Giha comentó que el 2024 marcó un antes y un después en la industria, ya que el precio del cacao -que se había mantenido bajo durante mucho tiempo- registró un incremento significativo, pasando de alrededor de 2 800 a 12 000 dólares por tonelada.

Según el empresario, este incremento devolvió la rentabilidad al cultivo del cacao y motivó a nuevos productores.

“Yo creo que los precios ya llegan a ser justos también para los agricultores que es importante. Hoy en día ya tiene sentido sembrar cacao si es que se mantiene el precio”, expresó.

Mercados internacionales

En cuanto a la exportación del cacao peruano, Giha mencionó que Países Bajos es actualmente el mayor comprador, aunque desde allí el producto se redistribuye a otros mercados europeos.

En el caso de Cacaosuyo, refirió que los principales destinos son Estados Unidos, Europa, China y Japón, entre otros.