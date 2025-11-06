CADE 2025: Alfonso López-Chau presenta su propuesta económica previo a las próximas elecciones generales

El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y precandidato presidencial por Ahora Nación, Pablo Alfonso López-Chau Nava, dio a conocer su visión económica, la cual, según sus propias palabras, está ligada a la recuperación moral del país.

López-Chau inició su exposición abordando la dicotomía de la economía peruana: si bien goza de una "economía sumamente estable" a nivel macroeconómico, está "realmente estancado" en crecimiento, siendo un potencial del 3 % "tremendamente insuficiente para llegar al desarrollo".

El reto, señaló, es doble, pues coexiste un sector formal altamente productivo con un vasto sector informal de "bajísimos niveles de productividad".

La moral como nuevo motor de desarrollo

Para el precandidato, la economía no es independiente de la política: "Cuando la política se corrompe, cuando la justicia se compra, cuando el Estado se arrodilla ante las mafias, la economía también se desploma".

Por ello, argumentó que la primera tarea del país no es económica, sino moral, declarando que "la moral es el nuevo motor del desarrollo". Enfatizó que "sin moral pública no hay política decente y sin política decente no hay inversión que perdure".

El precandidato también alertó sobre el costo económico de la inseguridad ciudadana, que se ha convertido en el "principal impuesto informal del Perú".

En su propuesta, el desarrollo debe ser guiado por tres principios o "manos": "La mando invisible del mercado, claro que sí, pero junto a ella la mano de justicia del Estado y la mano de la solidaridad".

Para revertir el estancamiento, López-Chau propone impulsar la alianza público-privada, potenciándola para inyectar un "verdadero shock de infraestructura que conecte al país, impulse el empleo y cierre las brechas sociales".

Respecto al alto nivel de informalidad (99.3 % de las empresas son micro y pequeña, y 8 de cada 10 son informales), el líder de Ahora Nación aseguró que agotará los mecanismos para que los informales, incluyendo mineros y pesqueros, "se vuelvan formales".

Financiamiento e innovación estratégica

Fondo soberano de riqueza: Propone la creación de este fondo para transformar los activos del Estado en "desarrollo sostenible y oportunidades para las próximas generaciones". El precandidato sugirió tomar un 5 % o 10 % de los $ 100,000 millones de reserva que tiene el Perú para este fin. Industrialización del hidrógeno verde: Ve en la industria del hidrógeno verde la "nueva ola" y la clave para una "revolución industrial de verdad". Mencionó que esta tecnología de punta es la Cuarta Revolución Industrial, y citó un ejemplo de Chile, donde se estima que esta industria podría agregar cuatro puntos porcentuales a su PBI.

Además, el precandidato se comprometió a fomentar el crecimiento empresarial, señalando que "sería un cambio histórico brutal" si se lograra que el 10 % de la microempresa se vuelva pequeña, el 10 % de la pequeña mediana, y el 10 % de la mediana grande. También aspira a multiplicar el número de empresas peruanas globalizadas de cinco a "100. 200 quiero".

Finalmente, López-Chau instó al empresariado a ejercer su "coraje cívico", recordándoles que "No hay mercado libre sin ciudadanos libres. No hay empresa fuerte en un país débil y no habrá prosperidad sin decencia política". Para lograr el desarrollo, propone la "estrategia de las cinco hélices" que requiere el diálogo entre la empresa, el Estado, la Academia, la sociedad civil y los líderes medioambientales.