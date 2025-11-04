CADE 2025: presidente Jerí anuncia plan de más de $ 3.400 millones para impulsar el turismo al 2030

El Ejecutivo priorizará inversiones en destinos como Arequipa, el Colca y las playas del norte, con el objetivo de fortalecer el corredor turístico Macronorte y beneficiar a más de 5 millones de viajeros nacionales e internacionales.

El Presidente de la República, José Jerí, en su participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2025), delineó un plan robusto para el sector turismo, al que catalogó como un “motor de inclusión, cultura y orgullo nacional”.

Durante su discurso ante líderes empresariales, Jerí enfatizó que, aunque es un gobierno de transición, no es un gobierno "inmóvil", y se encuentra plenamente decidido a garantizar la seguridad, la transparencia electoral y el crecimiento económico.

El mandatario detalló dos grandes líneas de acción financiera y regulatoria para impulsar el sector, buscando "construir las bases del futuro para nuestro país".

Para establecer reglas claras y asegurar la inversión responsable, el Ejecutivo anunció que se aprobará el reglamento de la nueva Ley General de Turismo. Esta medida regulatoria acompaña metas ambiciosas proyectadas hacia el año 2030.

"Aprobaremos el reglamento de la nueva Ley General de Turismo con la meta de atraer más de 1000 millones de dólares en inversiones al 2030, generar 34000 empleos y formalizar a más de 5000 prestadoras turísticas", anunció.

El presidente Jerí reafirmó que la capacidad del sector privado para generar empleo y productividad es la mejor herramienta contra la pobreza. Por ello, se comprometió a que el Estado facilite y no obstaculice, eliminando trabas y acelerando procesos, mediante un proyectado "shock de desburocratización" que simplificará trámites y dinamizará los sectores productivos.

Inversión en megaproyectos de infraestructura turística

Como una estrategia paralela y complementaria a la atracción de inversión privada, el gobierno impulsará directamente megaproyectos turísticos.

Este componente representa una inversión superior a 2.400 millones de dólares y está dirigido a fortalecer y desarrollar infraestructura clave en destinos estratégicos, incluyendo: Arequipa y Colca, pPlayas del Norte de Piura y Tumbes, y el corredor turístico Macronorte.

Se estima que estos megaproyectos beneficiarán a más de 5 millones de viajeros, tanto nacionales como internacionales.