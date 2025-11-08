CADE 2025: ¿qué temas se abordaron en su 63° edición?

La Conferencia Anual de Ejecutivos (Cade) celebró su 63° edición, marcando un espacio crucial para el análisis de problemas estructurales en el contexto preelectoral peruano. María Isabel León, presidenta de Cade 2025, destacó que el evento “puso en relevancia y sobre la mesa temas álgidos que preocupan a la población” en la actualidad.

“Estamos en una etapa, en una coyuntura preelectoral y era muy importante traer de regreso temas cruciales y temas estructurales de nuestra realidad, como son la inseguridad, la inseguridad que genera la injusticia también, por eso es que tenemos un bloque que se llamó ‘Justicia para todos para cuándo’, los temas de recuperación económica, crecimiento económico, generación de empleo adecuado, salud, educación y la importancia, por supuesto, de la geopolítica en las decisiones de la elección que va a haber próximamente en nuestro país. Son temas álgidos [e] importantes que preocupan a la población de todos los rincones del país”, indicó en Enfoque de los Sábados.

Por su parte, Gonzalo Galdós, presidente del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), subrayó la importancia de llegar a acuerdos claros entre el sector empresarial, el Gobierno y la sociedad civil.

“Hemos llegado a acuerdos de sociedad civil, Gobierno y empresarios que no han llegado a concretarse en un documento, pero que son muy explícitos. El presidente, que estuvo presente después de cuatro años sin la presencia del Ejecutivo en Cade, ha coincidido plenamente en tres de las prioridades que el Gobierno transitorio debe tener desde el punto de vista de la perspectiva de los empresarios”, indicó.

“Primero, un enfoque absoluto en el cumplimiento transparente y rígido del calendario electoral. Segundo lugar, una reactivación de la economía en la medida que se pueden dar medidas para que se desburocratice la acción del Estado que esté entorpeciendo el tema de la inversión. Y tercero, lo más importante, una lucha frontal y directa contra la inseguridad”, acotó.

León lamentó que varios precandidatos presidenciales no asistieran a la CADE 2025

Por otro lado, León lamentó que varios precandidatos presidenciales rechazaran participar en el foro, desaprovechando una oportunidad para presentar sus ideas ante la ciudadanía de cara a los próximos comicios.

“Nosotros somos un foro empresarial legítimo, válido, una plataforma donde los candidatos pudieron haber expresado cuáles eran las propuestas que tenían para llevar adelante la conducción de nuestro país. Algunos de ellos declinaron por razones propias que ellos conocerán, y se privaron de poder participar de esta plataforma. Para mí queda una lección aprendida en el sentido de que la política tiene que estar abierta al diálogo nacional. […] Creo que esa es una lección que ha quedado, y no de responsabilidad de Cade, sino justamente de los partidos políticos que tienen que entender que para hacer política hay que abrirse a todos los espacios democráticos de la sociedad”, expresó.

Por su parte, Galdós señaló que “las ausencias son un mensaje” y destacó que algunos políticos parecen creer que se puede construir desarrollo al margen de los empresarios.

“Piensan que se puede construir desarrollo del país al margen de los empresarios, algo con lo que discrepamos absolutamente. No se puede construir crecimiento económico sin inversión, no hay inversión sin empresarios, sin inversión y crecimiento económico no hay reducción de pobreza y sin reducción de pobreza no hay desarrollo. Así que respetamos las decisiones, pero estamos en absoluto desacuerdo”, concluyó.