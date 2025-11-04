Inició CADE Ejecutivos 2025: conoce las ponencias y debates que marcarán el foro empresarial del 4 al 6 de noviembre

Bajo el lema “Firmes en la acción, ¡Por la patria!”, inició la 63ª edición de CADE Ejecutivos. El foro empresarial más relevante del país, organizado por IPAE Acción Empresarial, se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Lima con el objetivo de promover propuestas concretas que permitan fortalecer la institucionalidad, restablecer la autoridad del Estado y recuperar la confianza ciudadana.

El evento, que inició este martes 4 al jueves 6 de noviembre, reunió a líderes empresariales, políticos y expertos internacionales para trazar una hoja de ruta hacia las elecciones de 2026.

Primer día: Seguridad y libertad, pilares de la prosperidad

La apertura del evento, celebrada hoy, contó con las palabras de bienvenida de Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, y de María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025. El mensaje inaugural será ofrecido por el presidente de la República, José Jerí.

En la sesión “La libertad como base de la prosperidad”, a cargo de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y periodista española, se alertó a los asistentes sobre los serios riesgos del populismo y el autoritarismo.

Posteriormente, la agenda abordará la problemática de la violencia en el país con la sesión "Sin seguridad pública no hay economía ni democracia". En esta, Francisco Calisto y Juan Villarán discutirán el impacto del crimen organizado, bajo la moderación de Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado del Congreso.

El primer día concluirá con un panel enfocado en el Liderazgo empresarial y la ruta hacia el crecimiento continuo, que incluirá la participación de Eva Arias, Bernardo Larraín, José Luis Manzano e Isabel Noboa. La conducción estará a cargo de la reconocida periodista Gabriela Frías (CNN).

Segundo Día: Justicia y servicios públicos

El segundo día de CADE Ejecutivos centrará su debate en el fortalecimiento del Estado y la consolidación de una justicia independiente.

La sesión sobre Crecimiento económico será clave, reuniendo a la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y al exministro y director de Alpha Asesoría Estratégica, Luis Carranza, moderados por Ian Vásquez, del Cato Institute.

Otros temas cruciales que se analizarán incluyen la calidad de los servicios públicos, con Fernando Barrios y José Salardi, y una conversación sobre seguridad jurídica, que contará con la participación de Humberto Abanto, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga.

La tarde estará dedicada a bloques que buscan compartir propuestas y experiencias empresariales, tales como Empresas que Transforman, ¿Cómo generamos empleo de calidad?, y Salud y educación: ¿Qué hacemos diferente?, con especialistas como Susana Díaz y Ángela Flores.

El cierre de la segunda jornada promete una reflexión de alto nivel sobre el impacto de la geopolítica en el proceso electoral peruano, con Axel Kaiser, Juan Claudio Lechín y Francisco Tudela. El mensaje final será entregado por María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

Día final: Rumbo a las elecciones 2026

El evento se transformará el jueves 6 de noviembre en CADE Electoral, con un enfoque dedicado al bloque Elegir con responsabilidad. La jornada comenzará con un análisis exhaustivo del panorama electoral a cargo de Rolando Arellano, Sebastião Mendonça y Urpi Torrado, bajo la conducción de Pablo Bustamante.

El bloque electoral contará con la participación de figuras políticas como Rafael López Aliaga, Alfonso López Chau y Mario Vizcarra, seleccionados por Ipsos. Para asegurar un intercambio técnico y equilibrado, las sesiones serán moderadas por especialistas como Aldo Mariátegui, Liliana Rojas-Suárez, Alfredo Bullard y Marisol Guiulfo.

El foro empresarial concluirá con la entrega del Premio IPAE a la Empresa 2024, que reconoce experiencias empresariales de impacto social en las categorías de Salud, Cultura y Educación, y las palabras finales de María Isabel León y Gonzalo Galdos.