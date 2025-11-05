CADE Ejecutivos 2025: se propone impulsar la inversión, la educación y la estabilidad para enfrentar la informalidad y el desempleo juvenil

En el marco de CADE Ejecutivos 2025, se debatió sobre las medidas necesarias para generar empleo formal y de calidad, especialmente ante el récord histórico de informalidad (promediando por encima del 70 %) y la "caída brutal del empleo juvenil de más del 20 %" entre antes de la pandemia y el 2025.

Los voceros coincidieron en que la inestabilidad política y el deterioro institucional han agravado la situación, y que la baja calidad de los primeros empleos predice la calidad de los futuros empleos, afectando el porvenir laboral de los jóvenes.

CONFIEP resalta la inversión y el modelo del BCR

Jorge Zapata, presidente de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), centró su propuesta en la necesidad de reactivar la "cadena" que vincula la inversión con la reducción de la pobreza.

Zapata recordó que cuando el Perú crecía a ritmos altos (6 % a 8 %), se logró reducir la pobreza del 50 % al 20 %, un hito que debe buscarse nuevamente, pues la pobreza actualmente rebota al 30 %. Para ello, es crucial recuperar la confianza: "Necesitamos estabilidad política, jurídica, estabilidad en las reglas de juego, que hoy día no lo tenemos".

El empresario destacó la necesidad de institucionalidad, citando al Banco Central de Reserva como el modelo a seguir, una institución donde prima la meritocracia y cuya estabilidad ha permitido tener cifras macroeconómicas que son "envidia en el mundo".

Sobre el marco regulatorio laboral, pidió la desregulación, señalando que: "La planilla se incrementa en un 45 % dependiendo del sector por encima del sueldo. Obviamente, hay muchas empresas que eso no lo pueden soportar". Finalmente, lamentó que el deterioro del empleo fuera "previsible porque estamos haciendo todo mal hace buen tiempo," estimado en 12 a 14 años.

Simplificación estatal y justicia

Fernando Calmell del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP), sostuvo que la solución al empleo es simple: generar más empresas de calidad. El problema principal radica en el Estado y la burocracia que fomenta la informalidad, la cual no ha bajado en 25 años.

Calmell del Solar demandó una reforma inmediata del Estado, instando a eliminar la "miles y millones de barreras burocráticas" y la "tramitología".

"¿Cómo generamos empleo y generamos empleo de calidad generando empresas de calidad?, generando más empresas, más riqueza, más oportunidad de trabajo," indicó.

Además de la simplificación, enfatizó que la seguridad laboral no se logra "atornillándolo a una silla" sino cuando la oferta de empleo supera la demanda. Concluyó con un llamado a reformar el sistema judicial, esencial para frenar a quienes actúan mal.

CGTP insta a defender la democracia y educación de calidad

Luis Villanueva, presidente de la CGTP, hizo un llamado general a la defensa de la institucionalidad, el Estado de derecho y la democracia como pasos preliminares para generar confianza e inversión.

"En principio, todos los peruanos, sin distinción alguna, tenemos que estar comprometidos por defender la democracia que tenemos, precaria, pero democracia al fin y al cabo y centrarnos en sus pilares de esta democracia," afirmó.

En cuanto a la generación de empleo, Villanueva subrayó que debe enfocarse en la educación y capacitación, pues esta "es la clave para la transformación laboral". Pidió que la formación, especialmente en carreras técnicas, profesionales o científicas, responda a la demanda laboral, particularmente en sectores emergentes vinculados a la tecnología y la inteligencia artificial.

Finalmente, solicitó que se formulen políticas de Estado que provean información sobre qué carreras tienen mayor demanda y pagan mejores salarios, y que se trabaje en consenso con la sociedad civil, la empresa, la industria y la academia para determinar qué tipo de empleo requiere el mercado.