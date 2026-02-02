Del cold brew al té frío: los millones detrás de los nuevos hábitos de consumo en el Perú

El sector de bebidas en el Perú atraviesa un proceso de transformación impulsado por la innovación y la búsqueda de nuevos momentos de consumo. Patricia Cohaguila, promotora de la iniciativa Pasaporte del Café Peruano, y Edith Meza Sagarvinaga, caficultora y cofundadora de Tasta Café, se presentaron en Economía Para Todos por RPP y explicaron cómo productos como el cold brew están redefiniendo el consumo interno en un contexto económico favorable para las exportaciones.

El café peruano: Crecimiento en exportaciones y el reto del consumo interno

La economía del café muestra cifras sólidas en el ámbito internacional. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones de café peruano superaron los $ 1,581 millones, lo que representa un crecimiento del 54 % respecto al año anterior. Este dinamismo se ve reforzado por el café orgánico, cuyos pedidos aumentaron un 109 %.

Sin embargo, el consumo interno sigue siendo un desafío, situándose en apenas 1.6 kg per cápita, cifra inferior a los 2.5 kg de Colombia o los 5.5 kg de Brasil.

Para combatir esta brecha, la iniciativa del Pasaporte del Café Peruano busca fomentar el consumo local a través de rutas que incluyen 40 cafeterías de especialidad. Como parte de esta estrategia de verano, Edith Meza presentó el "naranja cold brew", una bebida que utiliza café extraído en frío durante 12 a 24 horas.

Según Meza, la clave está en el trabajo de poscosecha: "Trabajamos diferentes tipos de fermentación con pulpa, sin pulpa... ¿Qué vamos a lograr? Diferentes perfiles de sabor de forma natural, como manzana, caramelo o melaza".

El mercado del té: De lo medicinal al disfrute cotidiano

Por otro lado, la industria de las infusiones en el Perú también busca romper estacionalidades. Este mercado genera aproximadamente S/ 350 millones al año y cuenta con una penetración del 96 % en los hogares. No obstante, el consumo suele estar concentrado en invierno (junio a agosto) y asociado a usos medicinales.

Para captar a un consumidor más joven (entre 25 y 35 años) que busca salud y practicidad, diferentes marcas están lanzando té frío que infusiona directamente en agua a temperatura ambiente. El objetivo es transformar la categoría:

"Ya no vamos a ser una marca que va a empezar a hablar en junio y se va a callar en agosto... vamos a evolucionar la forma de consumir, dejar de hablar de que el producto va a ser solo de uso medicinal y que sea un disfrute diario".

Impacto económico y tendencias saludables

Tanto el café de especialidad como las nuevas presentaciones de té frío responden a una demanda creciente por productos saludables. Mientras que el café de alta calidad es valorado por sus antioxidantes y nutrientes, las nuevas infusiones frías se posicionan como una alternativa versátil y sin calorías para el verano.

Esta diversificación de la oferta no solo busca mejorar las cifras de consumo interno, sino también posicionar al Perú como un referente de valor agregado en productos agrícolas, llevando la experiencia del campo a la ciudad a través de métodos innovadores y accesibles para el público general.