Café peruano en su mejor cosecha: exportaciones baten récord y crecen 54 %

El desempeño del café peruano en los mercados internacionales muestra una tendencia claramente ascendente. Entre enero y noviembre, las exportaciones del grano sumaron $ 1,579 millones, lo que significó un crecimiento de 54,1 % frente al mismo periodo del año previo.

Proyecciones del sector estiman que el valor exportado habría cerrado el año en torno a $ 1,800 millones, marcando un nuevo récord.

Durante los primeros once meses del año, el café concentró el 94 % de las agroexportaciones tradicionales, consolidándose como el principal producto agrícola de este rubro. Este resultado se explica, en parte, por el contexto internacional de precios. En las últimas semanas, el quintal de café convencional se ha negociado alrededor de $ 350 en la Bolsa de Nueva York.

El grano peruano llega actualmente a 52 mercados internacionales. Estados Unidos se mantiene como el principal destino, seguido por Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia, entre otros. La diversidad de variedades producidas en el país ha permitido posicionar al café peruano en segmentos especializados del mercado global.

En el ámbito productivo, el Perú comparte con Etiopía el liderazgo como primer productor y exportador mundial de café orgánico. En el segmento de café convencional, el país se ubicó al cierre del último año como noveno productor y exportador a nivel global, por detrás de Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Uganda, Etiopía, Honduras e India.

El comportamiento de los precios internacionales ha sido determinante. Desde 2023 se observa un repunte sostenido, asociado a restricciones en la oferta mundial, problemas climáticos en grandes países productores como Brasil y Vietnam, menores inventarios y una demanda relativamente mayor. En ese contexto, los precios del café arábica alcanzaron niveles no vistos desde 1977.

La cadena cafetalera involucra a 223 mil familias de pequeños productores y genera sustento para cerca de dos millones de personas en distintas etapas del proceso productivo y comercial. Solo el año pasado, las exportaciones de café superaron los $ 1,100 millones, más de 30% por encima de lo registrado en 2023 y el nivel más alto desde 2022, cuando los envíos alcanzaron US$ 1,224 millones.

¿Cuáles son las principales regiones que producen café en el Perú?

El cultivo del café se extiende a 16 regiones del país. San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco concentran la mayor producción. Al 2023, la superficie cultivada alcanzó aproximadamente 427 mil hectáreas.

Entre las variedades más difundidas se encuentran Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache y Geisha. El café es el principal producto agrícola tradicional de exportación y una fuente relevante de empleo directo e indirecto, especialmente en zonas rurales.

El sector está conformado mayoritariamente por pequeños productores: el 85 % de los caficultores trabaja entre una y cinco hectáreas. Sin embargo, solo alrededor del 30 % está asociado en cooperativas, lo que les permite mayor capacidad de negociación. El resto enfrenta limitaciones en distintas etapas de la cadena de valor.

El café peruano también ha recibido reconocimiento internacional. Un caso emblemático fue el café Tunki, de Puno, distinguido en 2010 como el mejor café especial del mundo en la Feria de Cafés Especiales de Estados Unidos (SCAA), compitiendo con más de 120 muestras internacionales.