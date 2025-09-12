Últimas Noticias
El dólar pierde terreno y el sol se fortalece: el BCRP explica cómo puede impactar tu bolsillo

El BCRP explica por qué el sol se aprecia frente al dólar y qué impacto tendrá
El BCRP explica por qué el sol se aprecia frente al dólar y qué impacto tendrá
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Adrián Armas, gerente del BCRP, explicó que la apreciación del sol frente al dólar responde a la tendencia global de debilitamiento de la moneda estadounidense. Frente a ello, mencionó de qué manera impacta a los peruanos y a la economía del país.

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), respondió a RPP sobre la caída que presenta el tipo de cambio. Él sostuvo que la depreciación del dólar es un fenómeno global que ha influido en la apreciación del sol peruano. Armas también proporcionó información sobre los efectos de esta tendencia en la economía nacional, incluyendo los precios de importación.

"La evolución del dólar tiene que ver básicamente con el mercado internacional," afirmó. Este año, se ha observado una apreciación generalizada de las monedas frente al dólar, con un índice de la canasta de divisas mostrando una apreciación promedio del 9.6 %. Ejemplos incluyen el euro, que se ha fortalecido en un 12.7 %, y el real brasileño, con un 13.3 % de apreciación.

En el caso de Perú, Armas precisó que "la apreciación del sol con respecto al dólar ha sido del orden del 7 %".

¿Beneficia o perjudica la debilidad del dólar?

La depreciación del dólar conlleva implicancias para la economía peruana. Principalmente, "eleva el poder adquisitivo de la población para comprar bienes importados," señaló Armas.

A pesar de esta apreciación del sol, las exportaciones no tradicionales de Perú han mostrado un dinamismo notable, creciendo un 24.5 % entre abril y julio, superando el 19 % registrado en el primer trimestre. El gerente central del BCRP sostuvo que se observa un "crecimiento alto de nuestras exportaciones no tradicionales".

La debilidad del dólar se atribuye a varios factores, entre ellos la situación de la economía estadounidense, como las expectativas de reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed). Además, recientes datos han mostrado un mercado laboral menos dinámico en Estados Unidos, lo que refuerza estas expectativas.

"Desde marzo del año pasado, la inflación de Estados Unidos es más alta que la inflación en nuestro país," indicó. El último dato de inflación en EE. UU. fue del 2.9 %, mientras que la inflación en Perú es "mucho menor". Armas recordó el principio económico de que "el país que tiene una inflación más alta, la moneda tiende a debilitarse contra el país que tiene una menor inflación".

Con respecto al impacto en precios de importación, Armas confirmó que "sí se ha observado una reducción" desde el año pasado debido a la caída del dólar. Esta tendencia refleja la reversión de la inflación global, que inicialmente estuvo marcada por un fuerte aumento en los precios internacionales de combustibles y granos.


