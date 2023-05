Proinversión: Concesionarias invertirán más de US$ 1 900 millones en terminales portuarios del Callao

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que la empresa DP World, concesionaria del Muelle Sur del puerto del Callao, invertirá en su proyecto de expansión (Fase 2) US$ 350 millones, de manera que la capacidad total del terminal aumentará en un 80% y podrá movilizar hasta 2.7 millones de TEUs anuales.



Este anuncio fue dado por la empresa durante la visita técnica realizada por el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, y directores de la entidad, a los terminales portuarios del Callao concesionados por la entidad bajo la modalidad de Asociación Público–Privada (APP).



El proyecto “Nuevo Terminal de Contenedores – Muelle Sur”, ejecutado por DP World, fue adjudicado por Proinversión en 2006. De acuerdo con las cifras del Ositran, la inversión referencial en el proyecto, al 12 de abril de 2023, es de US$ 731.3 millones, de los cuales ya se han ejecutado US$ 534.4 millones.



“Con los US$ 350 millones del proyecto de expansión (Fase 2), se construirá 400 metros de muelle adicional para tener una longitud total de 1,050 metros, donde se podrán recibir hasta tres (3) naves al mismo tiempo; y el patio de contenedores aumentará en 12 hectáreas, alcanzando un total de 40 hectáreas”, detalló Proinversión en un comunicado.



Según la empresa, a nivel de equipamiento, la expansión considera tres (3) nuevas grúas pórtico de muelle o QCs, cuatro (4) nuevas grúas de patio o RTG, 12 nuevas grúas de patio o RTGs eléctricas y 20 ITVS o camiones internos eléctricos.



“El nuevo equipamiento del terminal llega durante el 2023. La ampliación de nuestra capacidad se dará desde finales del año 2023 y se terminará de completar durante el 2024”, precisó la empresa concesionaria, según cita Proinversión.



En todo el 2022, el terminal Muelle Sur movió 1.4 millones de TEUs (con la ampliación podrá mover casi el doble de esta cifra: 2.7 millones de TEUs).



Muelle Norte

El equipo técnico de Proinversión también visitó el “Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao” adjudicado en 2011. Su operador (APM Terminals), apuntó, tiene previsto invertir en total US$ 1,208.4 millones (sin IGV) en las seis etapas (etapa 1, 2, 3A, 3B, 4A y 4B) en virtud del contrato de concesión y la Adenda N° 1 suscrita el 25 de noviembre de 2022 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con la concesionaria APM Terminals Callao S.A.

La referida adenda establece un nuevo desarrollo, porque reemplaza las etapas 3, 4 y 5 del contrato de concesión original, dando lugar a las nuevas etapas: Etapa 3A (US$ 69.3 millones), Etapa 3 B (US$ 327.7 millones), Etapa 4A (US$ 320 millones) y la Etapa 4B (US$ 184.2 millones). La primera de las actuales es de ejecución obligatoria a la firma de la adenda, y las tres restantes en función a gatillos de demanda.



De acuerdo con las estimaciones de la concesionaria, la inversión ejecutada y acumulada a la fecha en el Terminal Norte Multipropósito asciende a US$ 500 millones; permitiendo con ello, la generación de más de 1500 puestos de trabajo directo y más de 4500 puestos indirectos.

“Estos dos importantes proyectos portuarios han sido el gran soporte del crecimiento de nuestro comercio exterior en los últimos 21 años. El monto exportado total escaló desde los US$ 7 000 millones en 2001 hasta la cifra récord de US$ 65 800 millones en 2022, un incremento nueve (9) veces superior a la cifra inicial”, añadió Proinversión.