Minem declara emergencia en suministro de gas hasta el 14 de marzo y prioriza hogares y comercios

El domingo 1 de marzo se registró una fuga de gas acompañada de una deflagración en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 (KP 43) del sistema de transporte, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco. Según informó Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria de los sistemas de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y contingencia correspondientes.

En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas declaró el estado de emergencia hasta el 14 de marzo con el objetivo de implementar medidas extraordinarias que aseguren la continuidad del abastecimiento energético.

La disposición prioriza el suministro de gas natural para uso residencial y servicios esenciales, con el fin de prevenir desabastecimientos y preservar la estabilidad del sistema mientras se ejecutan las acciones correctivas correspondientes.

Impacto en el abastecimiento interno hasta el 14 de marzo

Según la Dirección General de Hidrocarburos, el consumo estimado de gas natural para marzo de 2026 alcanzaría un máximo de 673.67 Millones de Pies Cúbicos por Día (MMPCD) para el mercado interno y 598.68 MMPCD para el mercado externo.

Sin embargo, la reducción de la capacidad de transporte a 70 MMPCD generará un déficit que afectará el suministro al mercado interno entre el 1 y el 14 de marzo, con posibles repercusiones también en las exportaciones.

Usuarios residenciales y comerciales serán prioridad

A través de un comunicado, Cálidda informó que ha implementado un mecanismo de racionamiento para el despacho de gas natural, priorizando el suministro a usuarios residenciales y comerciales, así como al transporte público masivo de pasajeros que utiliza exclusivamente Gas Natural Vehicular (GNV).

La medida no contempla dentro de esta priorización a vehículos de carga ni a unidades livianas como taxis, coaster, mototaxis, entre otros.