¡Atención, papis! Colegios que obliguen a comprar marcas específicas de útiles o uniformes recibirán multas de S/ 2.4 millones

Con el inicio del Año Escolar 2026 a la vuelta de la esquina, el Indecopi ha emitido una alerta nacional para frenar posibles abusos en las instituciones educativas privadas. La institución ha sido enfática al recordar que obligar a los padres a comprar uniformes o materiales en tiendas específicas o de marcas determinadas es una práctica ilegal que será sancionada con severidad.

Esta advertencia surge como respuesta a una tendencia de infracciones detectadas en los últimos años, donde la "falta de idoneidad" del servicio —que incluye el direccionamiento de compras y la mala atención a reclamos— ha sido el motivo principal de castigos económicos que pueden llegar a las 450 UIT, es decir, más de S/ 2,475,000.

Entre los años 2021 y 2025, la vigilancia del organismo regulador ha sido constante, aplicando un total de 647 sanciones a 226 centros educativos en todo el país, lo que ha generado multas acumuladas por más de 1,189 UIT.

Ante este panorama, es fundamental que los padres de familia, tutores y apoderados conozcan a detalle qué pueden y qué no pueden exigirles en las listas de útiles para proteger su economía familiar y asegurar un proceso de matrícula justo.

A continuación, estos son los puntos clave de la normativa vigente a los que los padres y/o apoderados deben considerar:

Libertad absoluta de compra: Las instituciones educativas tienen estrictamente prohibido direccionar la compra de uniformes, materiales o útiles hacia marcas específicas o establecimientos señalados por el colegio. Como consumidor, usted tiene el derecho pleno de buscar y adquirir los productos en cualquier local del mercado que se ajuste a su presupuesto.

Entrega progresiva de útiles: Ningún colegio puede exigir que se entregue la totalidad de la lista de útiles el primer día de clases. La normativa establece que la entrega debe ser gradual y el plazo para completarla no puede ser menor a 30 días calendario después del inicio del año escolar, según el cronograma fijado en el Reglamento Interno.

Materiales de aula prohibidos: Es ilegal que el colegio solicite artículos que no estén directamente relacionados con el aprendizaje de los alumnos. Están prohibidos los pedidos de productos de limpieza, artículos de aseo personal para el aula o materiales destinados al uso exclusivo del docente.

Textos escolares y participación: Los padres no están obligados a comprar libros nuevos cada año, a menos que sean cuadernos de trabajo o actividades diseñados para un solo uso. Además, tienen el derecho legal de participar en la selección de los textos escolares cada vez que el colegio evalúe realizar un cambio de los mismos.

Si usted detecta alguna de estas irregularidades, puede presentar su reclamo ante el Indecopi para salvaguardar sus derechos como usuario del servicio educativo.