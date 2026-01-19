Campaña Escolar 2026: radiografía del gasto familiar entre útiles, pensiones y ventas comerciales [INFORME]

La campaña escolar de este año se perfila como un periodo decisivo para la economía peruana, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), para quienes estas fechas representan entre el 25 % y 40 % de sus ventas del primer trimestre. Según proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se espera que las ventas crezcan entre un 5 % y un 10 %, alcanzando cifras de hasta S/ 1,300 millones.

El costo de la canasta escolar, según la CCL

Para los padres de familia, el presupuesto es una preocupación central. La CCL estima que el costo de una canasta escolar básica se sitúa alrededor de los S/ 600, incluyendo útiles esenciales, uniformes y calzado. No obstante, este monto puede duplicarse hasta los S/ 1,200 si se incorporan libros y dispositivos tecnológicos como tablets.

Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, señaló que el precio de los útiles registraría un alza de entre 5 % y 8 % respecto al año pasado debido al costo de insumos y transporte.

"Aunque no se trate de un repunte extraordinario, el sector espera una recuperación gradual", manifestó Ojeda, subrayando que el precio sigue siendo el factor determinante para las familias.

Pensiones en colegios privados: Un ajuste del 4.7%

En el sector educativo privado, que en Lima atiende al 50 % de los estudiantes, también se registran cambios significativos. Justo Zaragoza, director del Grupo Educación al Futuro, informó que las pensiones para este 2026 han tenido un incremento promedio del 4.7 %.

Zaragoza explicó que este ajuste responde a la necesidad de inversión en las instituciones: “Priorizan la inversión en capacitación docente y, sobre todo, en la transformación digital... Muchos de los estudiantes ya manejan inteligencia artificial y es importante que los colegios tengan a docentes preparados”. Además del factor tecnológico, el incremento cubre el mantenimiento de infraestructura y la renovación de laboratorios.

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos críticos. Zaragoza reveló que el nivel de morosidad supera el 16 % en la mitad de los colegios privados. Asimismo, denunció que la inseguridad y las extorsiones han obligado a varios centros educativos en zonas periféricas a cerrar o mudarse.

Mesa Redonda: Expectativas y novedades tecnológicas

Desde el emporio comercial de Mesa Redonda, el panorama es optimista gracias a la estabilidad del tipo de cambio. Roberto Díaz, representante del gremio de comerciantes, proyecta un incremento de ventas de entre 20 % y 30 % en productos que no tienen restricciones de importación, beneficiados por un "dólar bajo".

Díaz destacó que los paquetes escolares en esta zona pueden encontrarse desde los S/ 60 hasta los S/ 150, dependiendo de la calidad. Además, mencionó una tendencia marcada por gadgets innovadores:

“Han volado las impresoras portátiles. Son chiquitas, pones una hoja y lo imprime. Pensé que iban a llegar tarde, pero han volado”, comentó Díaz, estimando su precio entre S/ 100 y S/ 200.

A pesar del optimismo, Díaz criticó la "excesiva burocracia" de Aduanas y Digesa, que dificulta la entrada de productos restringidos como lápices de colores y borradores, afectando la competitividad de los importadores.

Cambios cualitativos: Menos papel, más digitalización

Un dato curioso de esta campaña es la baja en el precio de los cuadernos, impulsada por la disminución del costo del papel a nivel global. Zaragoza explicó que esto se debe a un cambio de hábitos: “En secundaria, la prioridad es que un estudiante tenga una laptop o tablet... los colegios, en vez de pedir un libro, contratan una plataforma virtual”.

Este proceso, acelerado desde la pandemia, está transformando la educación hacia un enfoque de pensamiento crítico frente a la inmediatez de herramientas como Chat GPT.