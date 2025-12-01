Retail despega, pero mypes manufactureras luchan por rentabilidad: este es el panorama de la Campaña Navideña 2025

La campaña navideña 2025 presenta dos miradas para la economía peruana, según proyecciones de diversos sectores empresariales. Mientras el sector Retail y Comercio anticipa un crecimiento robusto impulsado por el ‘autoregalo’ y la inyección de liquidez, las Mypes Manufactureras se ven obligadas a operar con márgenes reducidos para competir contra las importaciones y las plataformas digitales.

El 'autoregalo' impulsa el crecimiento del retail

El Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta un crecimiento cercano al 8 % para esta campaña navideña. Por su parte, el sector comercio espera un crecimiento de ventas en volumen y utilidades que se ubicaría entre el 8 % y 10 %.

Este dinamismo está ligado a la mayor liquidez en los hogares, generada por las gratificaciones y los retiros de fondos de AFP y CTS. El gasto promedio por persona se proyecta entre S/ 300 y S/ 350, lo que representa un aumento del 16.67 % en comparación con el año pasado.

Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL, señaló que el incremento no es totalmente de cantidad, sino de valor:

“No se trata de un crecimiento en volumen, sino en valor. El desafío del sector es captar ese gasto ofreciendo productos innovadores y, sobre todo, una experiencia de compra más fluida, omnicanal y segura. Si logramos garantizar estos factores, podremos acercarnos e incluso superar esa meta”, manifestó.

La representante gremial explicó que el principal motor del consumo no es el tradicional intercambio de regalos, sino el “autoregalo”, estimulado por los fondos adicionales.

“Cuando las familias reciben ingresos adicionales, suelen priorizar compras postergadas durante el año, como la renovación del celular, electrodomésticos, laptops o artículos para el hogar. Esto coincide con la tendencia de los últimos años, en los que el consumidor peruano destina estos recursos principalmente a tecnología, mejoras del hogar y pago de deudas, antes que a regalos tradicionales”, señaló Passalacqua.

Las categorías que se espera lideren la demanda incluyen tecnología y electrohogar (principalmente smartphones de gama media-alta, dispositivos inteligentes y consolas), así como juguetes educativos y productos licenciados.

El pico de ventas se concentrará en la segunda quincena de diciembre, aunque la planificación y preventa se activaron en octubre y noviembre.

Crecimiento bajo fuerte competencia de mypes

El sector manufacturero, que abarca rubros como confecciones, cuero y calzado, metalmecánica y madera, enfrenta un escenario mucho más competitivo. Estos empresarios luchan contra una competencia de productos importados con precios muy bajos, sumado al contrabando.

Un factor que sobresale es el crecimiento de casi 400 % de plataformas internacionales como Temu, Shein y AliExpress, que convierten a los ciudadanos peruanos en importadores directos.

Debido a estos factores, el sector manufacturero se ve obligado a reducir costos para poder ser accesible a los bolsillos de los peruanos y debe depender de la preferencia del consumidor por la calidad y durabilidad del producto nacional.

La expectativa de crecimiento en ventas para este importante sector se proyecta entre el 3 % y el 5 % en comparación con 2024, pero esta expansión se dará con márgenes de utilidad "mucho menores".

A pesar de las diferencias sectoriales, los expertos coinciden en que la campaña de fin de año será mejor que la de 2024, aunque recuerdan que el país aún se encuentra en un proceso de recuperación económica y que ciertos indicadores se mantienen bajos respecto a las cifras de prepandemia.